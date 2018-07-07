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Netflix перестанет публиковать оценки пользователей
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Netflix перестанет публиковать оценки пользователей 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Создатели стримингового сервиса придумали альтернативу. А оценки пользователей и их рецензии на фильмы и сериалы уйдут в прошлое.
В Netflix провели исследования, которые показали, что пользовательские отзывы не снискали популярности. Поэтому было принято решение заменить их на более простую систему рекомендаций.
Блок с отзывами и вовсе исчезнет. А пятизвездочную шкалу убрали уже сейчас. Теперь подписчики Netflix смогут проголосовать "пальцем вверх" или "пальцем вниз".
Рекомендации будут появляться на основе уже понравившихся ранее фильмов и шоу.
Опубликовать свои отзывы на просмотренные кинокартины пользователи смогут до 30 июля. Затем блок с рецензиями закроют.
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