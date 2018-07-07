Netflix перестанет публиковать оценки пользователей

Создатели стримингового сервиса придумали альтернативу. А оценки пользователей и их рецензии на фильмы и сериалы уйдут в прошлое.

Netflix провели исследования, которые показали, что пользовательские отзывы не снискали популярности. Поэтому было принято решение заменить их на более простую систему рекомендаций.

Блок с отзывами и вовсе исчезнет. А пятизвездочную шкалу убрали уже сейчас. Теперь подписчики Netflix смогут проголосовать "пальцем вверх" или "пальцем вниз".

Рекомендации будут появляться на основе уже понравившихся ранее фильмов и шоу.

Опубликовать свои отзывы на просмотренные кинокартины пользователи смогут до 30 июля. Затем блок с рецензиями закроют.