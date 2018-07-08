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Арья Старк простилась с «Игрой престолов»
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Арья Старк простилась с «Игрой престолов» 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Британская актриса, исполнившая роль Арьи Старк, попрощалась с проектом.
Мэйси Уильямс сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что ее работа в сериале завершена.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются»
— написала Мэйси Уильямс под фото, на котором запечатлены перепачканные, как будто бы кровью, кроссовки.
@maisie_williams
Поклонники Арьи признавались, что будут скучать по ней, и спрашивали, убьют ее или нет. Но Мэйси Уильямс не стала выдавать все тайны и предпочла хранить интригу.
Работа над восьмым сезоном знаменитой саги "Игра престолов", в самом разгаре, он станет финальным, а его премьера запланирована на телеканале HBOв 2019 году.
Напомним, что с сериалом уже попрощалась Эмилия Кларк, актриса, исполнившая роль матери драконов Дейенерис Таргариен.
прокомментировала она фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.
Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», рассказала об завершении своей работы в сериале. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — прокомментировала она фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.
В апреле Уильямс призналась, что ей бывает очень одиноко в киноиндустрии. По ее словам, она пытается не привлекать излишнего внимания к себе, чтобы продолжать жить той жизнью, к которой она привыкла.
Мэйси Уильямс известна по фэнтэзийному сериалу «Игра престолов», в котором исполнила роль Арьи Старк. Помимо этого, актриса сыграла в фильмах «Тепловой удар», «Золото» и «Новые мутанты», а также в сериале «Доктор Кто».
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