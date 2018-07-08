Арья Старк простилась с «Игрой престолов»

Британская актриса, исполнившая роль Арьи Старк, попрощалась с проектом.

Мэйси Уильямс сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что ее работа в сериале завершена.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются»

— написала Мэйси Уильямс под фото, на котором запечатлены перепачканные, как будто бы кровью, кроссовки.

@maisie_williams

Поклонники Арьи признавались, что будут скучать по ней, и спрашивали, убьют ее или нет. Но Мэйси Уильямс не стала выдавать все тайны и предпочла хранить интригу.

Работа над восьмым сезоном знаменитой саги "Игра престолов", в самом разгаре, он станет финальным, а его премьера запланирована на телеканале HBOв 2019 году.

Напомним, что с сериалом уже попрощалась Эмилия Кларк , актриса, исполнившая роль матери драконов Дейенерис Таргариен.

прокомментировала она фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.

Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», рассказала об завершении своей работы в сериале. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — прокомментировала она фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.

В апреле Уильямс призналась, что ей бывает очень одиноко в киноиндустрии. По ее словам, она пытается не привлекать излишнего внимания к себе, чтобы продолжать жить той жизнью, к которой она привыкла.

Мэйси Уильямс известна по фэнтэзийному сериалу «Игра престолов», в котором исполнила роль Арьи Старк. Помимо этого, актриса сыграла в фильмах «Тепловой удар», «Золото» и «Новые мутанты», а также в сериале «Доктор Кто».