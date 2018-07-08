Зигмунд Фрейд переквалифицируется в сыщики

Начинаются съемки нового сериала, в котором Зигмунд Фрейд будет представлен как сыщик.

Зигмунд Фрейд является одним из самых известных психологов, имя которого упоминается по поводу и без. Стриминговый сервис Netflix решил воспользоваться ситуацией и показать зрителям любимого психолога с неожиданной стороны.

В основу сюжет ляжет история о том, как начинающий психолог Зигмунд Фрейд раскрывает заговор преступников в Вене в 1886 году. Ученый знакомится с детективом Альфредом Киссом и медиумом Флер Саломе, вместе они раскроют замыслы серийного убийцы. Сериал обещает быть захватывающим.

Планируется, что первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Съемки назначены на осень этого года, о дате премьеры информации пока нет. Это будет первый австрийский сериал на немецком языке, снятый специально для Netflix.