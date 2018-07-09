Создатель «Игры престолов» назвал топ 5 лучших книг 

Джордж Мартин, автор романов цикла «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала «Игра престолов», назвал 9 книг, которые каждый, кто любит фантастику, должен прочитать за лето. В список вошли многие уже ставшие классикой этого и других жанров произведения.
Среди 9 названных писателем книг 5 являются его любимыми романами. Это: «Властелин колец» Толкина, «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса и «Повелитель приливов» Пэта Конроя. Также Мартин считает, что фанатам «Игры престолов» могут понравиться: «Обитатель холмов» Ричарда Адамса, «Король былого и грядущего» Теренса Хэнбери Уайта, «Князь Света» Роджера Желязны и «Волшебник Земноморья» Урсулы Крёбер Ле Гуин. Похоже, у школьников намечается лето с куда более интересной, чем школьная, программой.