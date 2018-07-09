У сериала «Кухня» появится новый спин-офф

Создатели комедийного сериала «Кухня» рассказали о начале съёмок спин-оффа о жизни двух второстепенных персонажей картины — скетчкома «СеняФедя».

В центре сюжета нового сериала — Сеня и Федя, которые решают открыть собственное дело и приобретают передвижную закусочную. Акцент будет сделан на полноценном раскрытии образов.

«Сеня и Федя, хоть и второстепенные персонажи в уже культовой «Кухне», но всегда были любимы зрителями СТС не меньше, чем её главные герои» — заявил генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов

Кроме нового скетчкома, производство которого началось 9 июля, по «Кухне» написаны две книги, снят анимационный сериал, два комедийных фильма и спин-офф под названием «Отель Элеон».