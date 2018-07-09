Ещё
У сериала «Кухня» появится новый спин-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

У сериала «Кухня» появится новый спин-офф 

RT на русском 2 часа назад
Фото: rt
Создатели комедийного сериала «Кухня» рассказали о начале съёмок спин-оффа о жизни двух второстепенных персонажей картины — скетчкома «СеняФедя».
В центре сюжета нового сериала — Сеня и Федя, которые решают открыть собственное дело и приобретают передвижную закусочную. Акцент будет сделан на полноценном раскрытии образов.
«Сеня и Федя, хоть и второстепенные персонажи в уже культовой «Кухне», но всегда были любимы зрителями СТС не меньше, чем её главные герои» — заявил генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов.
Кроме нового скетчкома, производство которого началось 9 июля, по «Кухне» написаны две книги, снят анимационный сериал, два комедийных фильма и спин-офф под названием «Отель Элеон».
RT на русском: последние новости
В Москве открылся павильон ЧМ-2022 по футболу Почти половина россиян смотрела трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия Вокалист группы Lumen рассказал, как Честер Беннингтон повлиял на рок-музыку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой11
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение