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Ургант рассказал, сколько зарабатывает за свое шоу
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Ургант рассказал, сколько зарабатывает за свое шоу 

Рамблер 5 часов назад
Телеведущий посетил передачу GazLive рэпера Басты и рассказал о работе и личной жизни.
В ходе длинного интервью ведущий шоу предположил, что Иван получает миллион рублей за один выпуск "Вечернего Урганта". Однако шоумен произвел подсчеты и заявил, что его годовой заработок не превышает трех миллионов долларов. Кроме того, Ургант сказал, что конкретную сумму он назвать не может:
"Нормально я зарабатываю на Первом. Вполне себе. Я не могу сказать, сколько. Всеми силами надеюсь, что больше Нагиева, но сердце подсказывает, что меньше", — шутил телеведущий.
Кроме того, Ургант рассказал об одном из первых свиданий со своей женой Натальей Кикнадзе. Обычно знаменитый телеведущий редко делится подробностями личной жизни, однако в этот раз, отвечая на вопрос о самой большой оплошности в карьере, Ургант поведал интересную историю из жизни. Оказывается, как-то раз Иван чуть не пропустил важное мероприятие в Кремле из-за свидания со своей будущей женой:
"Меня пригласили в Кремль, а я проспал. Это было важное образовательное мероприятие с официальными лицами. Я должен был выступать на нем с речью, но у меня разрядился телефон и не сработал будильник. Я ехал сломя голову, на ходу заряжал телефон, что-то врал… Но меня извиняет одна вещь. Я проспал, потому что накануне у меня было свидание с будущей женой… Это было одно из первых наших свиданий", — признался Иван.
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