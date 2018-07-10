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Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
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Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино» 

Рамблер 3 часа назад
На своем официальном Youtube-канале Союзмультфильм опубликовал четвертую серию новой версии любимого миллионами "Простоквашино". Серия получила название "Диета Матроскина"
По сюжету в этой части друзья получают посылку с подарками, однако пижама, предназначавшаяся Матроскину, оказывается ему мала. Теперь кот вынужден в срочном порядке искать подходящую для себя диету, чтобы похудеть и влезть в пижаму, а заодно вернуть уверенность в себе.
Напомним, что новые серии культового мультсериала начали появляться в Сети с апреля этого года.
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