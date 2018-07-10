Съемки приквела «Игры престолов» начнутся в октябре

"Игра престолов", несмотря на выход в 2018 году финального сезона, не прощается со своими поклонниками. Уже в октябре в Белфасте начнутся съемки приквела сериала.

На этот раз события развернутся в глубокой древности. Представители канала HBO объяснили, что главная задача в новом шоу — показать гибель золотого века Вестероса и столкновение с самой страшной угрозой человечеству. Над оригинальным сценарием будут работать Брайан Когман Джордж Мартин , автор книжной саги.

Вероятно, мы увидим предков полюбившихся нам героев, а также узнаем реальную историю событий, затем ставших легендами и сказками для новых поколений.

Также можно предположить, что знакомство с мифологией мира Мартина окажется более глубоким, чем в оригинальном сериале, более сосредоточенном на политических интригах.