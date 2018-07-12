Выйдет второй сезон сериала о порноиндустрии

Драма о порноиндустрии 70-х возвращается на экраны в сентябре 2018 года.

It’s 1978. Punk, disco and porn. The City never sleeps.



THE DEUCE season two debuts Sept 9. pic.twitter.com/3gjKcEoOWH— HBO (@HBO) 9 июля 2018 г. Канал HBO назвал официальную дату премьеры второго сезона сериала "Двойка" в своем Twitter-аккаунте.

"1978 год. Панк, диско и порно. Город никогда не спит", — так подписан первый промо-кадр сериала.

Главную роль в сериале "Двойка" исполняет известный американский актер Джеймс Франко , причем играет в нем сразу двух братьев-близнецов — Винсента и Фрэнки Мартино. Кроме того, Франко является исполнительным продюсером этого проекта. Создателями же "Двойки" выступили Джордж Пелеканус и Дэвид Саймон

Действие телесериала происходит на Таймс-сквер в начале 1970-х годов, а сюжет рассказывает о легализации порнографии и расцвете порноиндустрии в Нью-Йорке. Интересно, что название шоу происходит от разговорного названия 42-й улицы на Манхэттене, которая находится между 7-й и 8-й авеню.

Второй сезон "Двойки" выйдет на экраны 9 сентября 2018 года.