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Что вы не знали о съемках сериалов
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Что вы не знали о съемках сериалов 

Рамблер 11 июля 2018
Сериалы буквально заполонили телевидение. Сегодня на каждом отечественном канале транслируется несколько мыльных опер, после участия в которых многие актёры обретают славу. И вот кое-какие любопытные факты о российских и заграничных сериалах.
1. Сериал «Путеводный свет» (США) — самый длинный. Он начал выходить в 1937 году и закрылся лишь в 2009.
2. В 2009 году сериал «Декстер» показывал очень высокие рейтинги. Последняя серия четвёртого сезона собрала у экранов 2 500 000 зрителей.
3. Актёры, играющие поваров в сериале «Кухня», прошли курсы поварского мастерства, чтобы естественно выглядеть в кадре во время нарезки овощей и готовки.
4. Ради единственной сцены во втором сезоне сериала «Физрук» построили двухэтажное здание. После его сожгли.
5. В сериале «Во все тяжкие» роль метамфетамина «сыграл» подкрашенный синим красителем сахар. Но актёров научили варить наркотики по-настоящему, чтобы они лучше играли роли.
6. Брюс Уиллис появился в нескольких эпизодах сериала «Друзья», не получив гонорара, потому что проиграл пари актёру Мэттью Перри, с которым вместе снялся в фильме «Девять с половиной ярдов». Мэттью в «Друзьях» играл одну из ключевых ролей.
7. Уравнения, которые решают герои сериала «Теория Большого взрыва», — настоящие, их проверяют физики-консультанты.
8. В 2013 году в продажу поступил железные троны — копии трона из сериала «Игра престолов». Двухметровая конструкция весом полтора центнера стоила 26 000 долларов.
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