Финал «Игры престолов» будет «непредсказуемым»

Актриса Софи Тернер надеется, что фанатов сериала впечатлит настолько непредсказуемый финал.

Как стало известно, съемки суперпопулярного сериала "Игра престолов" завершились, в честь чего компания HBO устроила прощальную вечеринку для каста проекта.

Для преданных поклонников истории это означает, что больше не будет фотографий со съемочной площадки. Однако с тех пор как съемки закончились, актеры и актрисы наперебой рассказывают, какой финал ждет зрителей.

Так, исполнительница роли Сансы Старк, Софи Тернер, в одном из недавних интервью заявила, что конец сериала будет "очень непредсказуемым", он полностью удовлетворит ожидания фанатов: