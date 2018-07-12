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Финал «Игры престолов» будет «непредсказуемым»
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Финал «Игры престолов» будет «непредсказуемым» 

Рамблер 10 часов назад
Актриса Софи Тернер надеется, что фанатов сериала впечатлит настолько непредсказуемый финал.
Как стало известно, съемки суперпопулярного сериала "Игра престолов" завершились, в честь чего компания HBO устроила прощальную вечеринку для каста проекта.
Для преданных поклонников истории это означает, что больше не будет фотографий со съемочной площадки. Однако с тех пор как съемки закончились, актеры и актрисы наперебой рассказывают, какой финал ждет зрителей.
Так, исполнительница роли Сансы Старк, Софи Тернер, в одном из недавних интервью заявила, что конец сериала будет "очень непредсказуемым", он полностью удовлетворит ожидания фанатов:
"Люди придумали столько теорий о том, как все закончится, но на самом деле предсказать финал невозможно — настолько все непредсказуемо. Я очень довольна тем, что у нас получилось", — поделилась Софи.
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