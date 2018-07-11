Звезда «Игры престолов» снова сыграет воина

После отказа от участия в ремейке фильма "Ворон" Джейсон Момоа согласился сняться в сериале Apple под названием See — "Зрение".

Авторы описывают "Зрение" как эпичную драму, разворачивающуюся в будущем. Момоа сыграет главную роль — бесстрашного воина-вожака Бабы Восса. Всего в "Зрении" будет восемь эпизодов, другие детали пока неизвестны.

Накануне стало известно о завершении съемок финального эпизода фантастического сериала HBO "Игра престолов" — в этом проекте Момоа также играл смелого воина.