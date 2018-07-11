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Звезда «Игры престолов» снова сыграет воина
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Звезда «Игры престолов» снова сыграет воина 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа вернется на телеэкран в новом проекте, сообщает The Hollywood Reporter.
После отказа от участия в ремейке фильма "Ворон" Джейсон Момоа согласился сняться в сериале Apple под названием See — "Зрение".
Авторы описывают "Зрение" как эпичную драму, разворачивающуюся в будущем. Момоа сыграет главную роль — бесстрашного воина-вожака Бабы Восса. Всего в "Зрении" будет восемь эпизодов, другие детали пока неизвестны.
Накануне стало известно о завершении съемок финального эпизода фантастического сериала HBO "Игра престолов" — в этом проекте Момоа также играл смелого воина.
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