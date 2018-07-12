Империя пепла: снимут второй приквел «Игры престолов»

По сообщениям инсайдеров, готовится запуск второго приквела "Игры престолов".

Основой сериала станет сценарий Макса Боренштейна . Напомним, что, согласно первоначальной задумке канала HBO, одновременно будут разрабатываться сразу 4 проекта, каждый из которых расскажет о разных временах в истории Вестероса и Эссоса.

Съемки первого сиквела начнутся уже в октябре этого года, а теперь появились удивительно правдоподобные слухи о втором проекте, которому вот-вот дадут зеленый свет. На настоящий момент есть сценарий пилотной серии и 10 эпизодов первого сезона. Всего же проект рассчитан как минимум на 5 сезонов. Режиссером пилота может стать Мигель Сапочник , который занимался постановкой битвы Бастардов, в Суровом Доме и битвы в Миэрине.

Источником информации является администратор английской вики-энциклопедии сериала, который ссылается на инсайдеров в HBO.

Предварительное название шоу — "Игра престолов: Империя пепла". В центре сюжета на этот раз — Эссос, восточный континент, известный нам по скитаниям Дейенерис Таргариен. Однако на этот раз нам раскроют тайну Рока Валирии, гибели величайшей империи в мире Мартина и родины Таргариенов.

Основное действие будет сосредоточено в столице империи Валирии, Миэрине и колонии Соториосе.

Мы увидим далеких предков Дейенерис, однако Таргариены не будут центральными героями сериала, так как на тот момент они недостаточно влиятельны. Таргариены будут сторонниками одной из политических партий в империи и примут участие в интригах знати.

Среди главных героев будет хозяйка дракона с белыми волосами и темной кожей, которая будет парией среди других знатных валирийцев. Также нам покажут историю бывшей рабыни, которая добьется огромной власти в империи.

Таким образом, "Игра престолов" может стать телевизионной франшизой, не менее легендарной чем "Звездные войны".