Тюрьма и суицид: что стало с участниками «Дома-2»

Самые трагичные судьбы экс-участников «Дома-2»

Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир на протяжении целых 14 лет! За все эти годы построить свою любовь пытались сотни участников, а за их романтическими отношениями, громкими расставаниями, помолвками, свадьбами следили и продолжают следить миллионы зрителей. К сожалению, случались с героями шоу и более неприятные истории: серьезные заболевания, тюремные сроки и даже трагические смерти. Обо всех этих случаях читай в материале WMJ.ru

В конце июня этого года 24-летняя Анастасия Тарасюк была найдена мертвой: экс участница «Дома-2» погибла в результате падения с 19-го этажа. Спустя несколько дней появились подробности ее личной жизни, которые послужили поводом усомниться, что это было самоубийство. Как утверждает экс-бойфренд Тарасюк Альберт Резин, она была беременна от женатого сотрудника правоохранительных органов , просившего ее избавиться от ребенка. Однако так ли это на самом деле — неизвестно, но как иначе объяснить то, что именно он оплатил ее похороны на Троекуровском кладбище и заказал гроб стоимостью 200 тысяч рублей. А потому, по словам Альберта, обеспеченный любовник вполне мог толкнуть ее на этот шаг:

После гибели Тарасюк, буквально через пару дней, другую экс-участницу реалити, 20-летнюю Полину Лобанову , нашли мертвой в ванне в чужом доме. Об этом в Instagram сообщила ее сестра Василиса. Позже коллега погибшей по реалити-шоу Дмитрий Талыбов высказал предположение, что девушку могла погубить передозировка запрещенных веществ. Так же думает и ее сестра.

Впрочем, трагическая участь постигла и других участников скандальной телестройки. Так, в 2006 году на проект пришла Кристина Калинина, оставив за периметром маленькую дочь. Собственно, это и стало причиной конфликтов с другими участниками, которые осудили ее за этот поступок. Миловидная брюнетка покинула шоу через две недели, после чего у нее началась сильная депрессия. Кристина отказалась от еды и воды, что привело к сердечной и почечной недостаточности. В 22 года Калинина скончалась.

В том же году построить свою любовь на «Дом-2» пришла Мария Политова , однако ушла оттуда спустя четыре месяца. В надежде найти вторую половинку девушка возвращалась на проект еще три раза, но безуспешно. После того как с реалити было покончено, Мария поработала моделью, визажистом и закрутила роман с журналистом Артемом Шануровым. Именно он в декабре 2017 года заявил о пропаже девушки. Политову искали шесть дней, а после нашли ее тело в Щелковском районе Московской области. Как выяснилось позднее, она страдала биполярным расстройством.

Оксана Аплекаева за два с половиной месяца пребывания на проекте успела свести с ума многих мужчин. На шоу красавица-блондинка пришла с одной целью. Нет, не построить любовь. Она хотела стать моделью и думала, что участие в «Доме-2» поможет ей в этом. После ухода с проекта Оксана попытала счастье в мире моды, однако быть манекенщицей ей оказалось не суждено. В начале осени 2008 года Аплекаеву обнаружили мертвой в Истринском районе Московской области со следами удушья. Виновных пытались найти целых два месяца, но безрезультатно.

С приходом на «Дом-2» Оксана Корнева сразу нашла общий язык с другими участниками. Общительная, веселая брюнетка легко влилась в коллектив, но найти свою любовь так и не смогла, а потому покинула проект. В 2009 году стало известно, что Оксану и ее подругу с бойфрендом сбила машина, когда они перебегали дорогу. Пара погибла на месте, а Корневу доставили в реанимацию. На следующий день девушка скончалась.

Андрей Кадетов был одним из самых ярких участников шоу. Высокий, голубоглазый блондин очаровал буквально всех девушек проекта. И пока Андрей встречался то с одной, то с другой, выяснилось, что за периметром у него есть жена. Это послужило причиной его ухода с реалити. Спустя несколько месяцев после этого Кадетова убили около собственного дома: на него напал мужчина и нанес 11 ножевых ранений.

Позднее стало известно, что за месяц до этого Андрей провел ночь с девушкой, после чего она написала заявление в полицию об изнасиловании, однако вскоре забрала его. Вместо этого она попросила своего экс-бойфренда поговорить с Кадетовым «по-мужски», но разговором дело не ограничилось. Мужчина нанес бывшему участнику «Дома-2» смертельные раны.

Анастасия Дашко пришла на проект вместе с Ольгой Бузовой, Аленой Водонаевой и другими «старичками». Четыре года она провела под прицелами камер, строя бурные отношения с Сэмом Селезневым, а после ушла за периметр и больше о ней ничего не было слышно. До 2013 года. Тогда всю страну облетела новость, что Дашко обвинили в мошенничестве. Как оказалось, Анастасия вместе с напарником, который выдавал себя за директора завода по изготовлению строительных материалов, ходила на встречи с представителями строительных компаний. Они заключали крупные сделки и скрывались. Экс-участницу «Дома-2» приговорили к трем года лишения свободы. В 2015 году девушка вышла из тюрьмы, нашла свою любовь и родила.

Еще одна любительница быстрых денег, Анастасия Полетаева , после ухода с реалити решила встать на преступный путь. Она вместе с бандой мошенников незаконно обналичивала денежные средства, за что полтора года отсидела в тюрьме и заплатила штраф в размере 150 тысяч рублей. К сожалению, список тех, кто был осужден за мошенничество и не только, можно продолжать еще долго. Так, Сергей Сичкар получил полтора года тюремного заключения за продажу угнанных авто на черном рынке, Михаил Подоров — шестнадцать лет за торговлю наркотиками, а Вячеслав Попов за такую же незаконную деятельность — шесть с половиной лет колонии строгого режима

Судьбы у некогда участников «Дома-2» совершенно разные. Все они шли на проект ради любви, денег, популярности и признания. Но не все смогли получить то, что хотели.