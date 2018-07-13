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Сериал об ЛГБТ-сообществе продлен на второй сезон
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Сериал об ЛГБТ-сообществе продлен на второй сезон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Телеканал FX продлил на второй сезон сериал "Поза", рассказывающий об ЛГБТ-сообществе в США 1980-х годов.
Сериал стал первым телепроектом, в котором значительная часть артистов — трансгендеры. Второй сезон "Позы" Райан Мерфи планирует представить в 2019 году.
В FX считают, что Райан Мерфи совершил революцию на телевидении. "Это трогательная история о творчестве, сочувствии, любви и семье в такое важное для нашей культуры время", — цитирует Huffington Post управляющего FX Джона Лендграфа.
Первая серия "Позы" вышла на FX 3 июня, всего в сериале 8 эпизодов. Телефильм рассказывает о представителях ЛГБТ и квир-культуре Нью-Йорка 1980-х.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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