Сериал об ЛГБТ-сообществе продлен на второй сезон

Телеканал FX продлил на второй сезон сериал "Поза", рассказывающий об ЛГБТ-сообществе в США 1980-х годов.

Сериал стал первым телепроектом, в котором значительная часть артистов — трансгендеры. Второй сезон "Позы" Райан Мерфи планирует представить в 2019 году.

В FX считают, что Райан Мерфи совершил революцию на телевидении. "Это трогательная история о творчестве, сочувствии, любви и семье в такое важное для нашей культуры время", — цитирует Huffington Post управляющего FX Джона Лендграфа.

Первая серия "Позы" вышла на FX 3 июня, всего в сериале 8 эпизодов. Телефильм рассказывает о представителях ЛГБТ и квир-культуре Нью-Йорка 1980-х.