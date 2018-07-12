10 крутых сериалов, которые разочаровали фанатов

У каждого из нас есть любимые сериалы, которые мы часто пересматриваем, советуем, обсуждаем. Но, поскольку сериальная культура давно захватила зрителя, в мире появляется все больше качественных шоу, и все больше наших полюбившихся становятся тусклыми, нелогичными, неинтересными и странными. Мы решили разобраться, почему так выходит.

Если вы не хотите разочаровываться, пожалуйста, не читайте дальше. Кстати, если вы — не фанат спойлеров, читать тоже не стоит.

Сверхъестественное

О чем сериал: Два брата, Сэм и Дин, колесят по Соединенным штатам Америки и расправляются с нечистью, ангелами и богами, которые норовят так или иначе уничтожить человечество.

В чем проблема: Слишком много «вновь оживших» персонажей. Можно было им простить воскрешение парочки главных героев, но когда в сериал вернулась мать Винчестеров-младших, из-за смерти которой они и решились продолжить «семейное дело», сюжет стал и вовсе сюрреалистичным. Невозможно постоянно жертвовать собой и спасать родных — если это не утомляет героев, то зрителей — однозначно.

Однажды в сказке

О чем сериал: Эмма Свон, 30-летняя девушка из реального мира, узнает, что она — дочь Белоснежки и Прекрасного принца, чудом спасшаяся от заклятия Злой Королевы. Только в силах Эммы спасти сказочное королевство от злых чар.

В чем проблема: Из-за изобилия сказочных персонажей, что, кстати, является отдельной проблемой, сюжетные арки главных героев ушли на второй план и стали путанными и неинтересными. Многие честно признаются, что смотрят шоу только ради какого-то отдельного героя.

Лузеры / Хор

О чем сериал: Группа разношерстных старшеклассников собирается в певческий кружок, чтобы преодолеть подростковые проблемы, поверить в себя и найти друзей.

В чем проблема: Примерно с третьего сезона упор стал делаться на музыкальные номера, из-за чего в сериале стало больше крутых музыкальных номеров и меньше смысла в сюжете.

Американская история ужасов

О чем сериал: Многосерийная антология ужасов — от городских легенд до фобий современного человека.

В чем проблема: Авторы искренне пытаются не только привнести в каждую историю что-то новое, но и объединить сюжетные арки персонажей, появившихся в разных сезонах, но из-за этого появляется множество сюжетных дыр и незавершенных историй героев.

Ходячие мертвецы

О чем сериал: Группа выживших после зомби-апокалипсиса под руководством бывшего помощника шерифа Рика Граймса всеми силами стараются не умереть в «новом мире».

В чем проблема: Со временем сериал стал повторять собственный сюжет. В каждом сезоне мы видим один и тот же сценарий: «выжившие находят новое пристанище — появляются злодеи — битва выживших со злодеем — поиск нового места жительства».

Как я встретил вашу маму

О чем сериал: Тед, вдовец и отец двух детей, рассказывает им о своей молодости и знакомстве с любовью всей своей жизни.

В чем проблема: С каждым сезоном главный герой становится все более жалким из-за своей привязанности к Робин, которая явно ему не подходит. В финале мы понимаем, что Тед рассказывал детям о своей бурной юности и своих романах не за тем, чтобы рассказать об их матери, а объяснить, почему сейчас он наконец-то может быть с женщиной, которую любил почти 20 лет.

Друзья

О чем сериал: В сериале показана декада из жизни шестерых близких друзей, живущих на Манхэттене.

В чем проблема: Излишне гротескные характеры героев портят все шоу. Росс из милого и ранимого становится неуверенным в себе параноиком, из заботливой Моники сделали истеричку с ОКР, Фиби из наивной милашкой стала откровенной дурой, Рэйчел остается эгоцентричной даже после всех жизненных перипетий, и только Чендлер и Джо остаются собой. Но это тоже не всегда играет им на руку.

Секс в большом городе

О чем сериал: Сюжет рассказывает об отношениях четырех подруг. Главной героиней и рассказчицей является Кэрри Брэдшоу , которая ведет колонку «Sex and the City».

В чем проблема: При детальном разборе отношений главной героини становится понятно, что она нарочно выбирает «не тех парней». Кэрри нельзя назвать нимфоманкой, но она явно зависима от неудавшихся отношений, которую стимулируют ее в творчестве и оправдывают все ее неправильные решения.

Остаться в живых

О чем сериал: Группа спасшихся после авиакатастрофы пассажиров вынуждена выживать на загадочном острове. Со временем становится понятно, что острова нет ни на одной карте, на его берегах обитают мистические звери и секретная организация, а пострадавших никто не ищет, поскольку из-за аномалии его жители перемещаются во времени.

В чем проблема: У продюсеров и сценаристов был миллион вариантов завершить финал, но они выбрали вариант с чистилищем. Остров выбрал себе нового хранителя, а души выживших наконец обрели покой. Проблема только в куче временных и, соответственно, сюжетных нестыковок — непонятно, что стало с «альтернативными» мирами и их жителями, в особенности — детьми «Восьмерки Ошеаник».

13 причин почему

О чем сериал: Старшеклассница Ханна Бейкер покончила с собой. Пару месяцев спустя парень, который был в нее влюблен, получает посылку с 13 аудиокассетами — 13 причинами, почему она решилась на самоубийство.

В чем проблема: Сценаристы пошли дальше бумажного оригинала, продлили историю на второй сезон, и сейчас в процессе третий. Конечно, благодаря новым сезонам поднимается много важных тем — от буллинга до самоубийств, но из-за добавления новых сюжетных поворотов история Ханны перестала быть драматичной, герои — интересными, а Клэй стал самым бесполезным персонажем продолжения.