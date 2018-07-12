Финалисты конкурса будут соперничать с псом

Пэм, хозяйка золотистого ретривера по имени Оскар, привела его выступать на конкурс America's Got Talent (западный аналог "Минуты славы"). Пес выступил и прошел сразу же на следующий этап.

Под композицию Иоганнна Пахельбеля "Канон ре мажор" Оскар провыл очень мелодичную песню. Пэм аккомпанировала ему. Жюри были в полнейшем восторге, хотя сначала очень удивились появлению пса на сцене. Но хозяйка их заверила, что собака очень талантлива, и не соврала. Зал провожал их бурными овациями после выступления.

У Оскара завоевать доверие жюри и любовь зала получилось намного быстрее, чем у его хозяйки. Судьи не оценили таланта женщины играть на фортепиано, и она чуть с треском не вылетела с конкурса.

Предположительно, Пэм осталась в конкурсе только из-за того, что собака вряд ли бы могла участвовать одна в следующем туре.