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Финалисты конкурса будут соперничать с псом
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Финалисты конкурса будут соперничать с псом 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Рамблер
Пэм, хозяйка золотистого ретривера по имени Оскар, привела его выступать на конкурс America's Got Talent (западный аналог "Минуты славы"). Пес выступил и прошел сразу же на следующий этап.
Под композицию Иоганнна Пахельбеля "Канон ре мажор" Оскар провыл очень мелодичную песню. Пэм аккомпанировала ему. Жюри были в полнейшем восторге, хотя сначала очень удивились появлению пса на сцене. Но хозяйка их заверила, что собака очень талантлива, и не соврала. Зал провожал их бурными овациями после выступления.
У Оскара завоевать доверие жюри и любовь зала получилось намного быстрее, чем у его хозяйки. Судьи не оценили таланта женщины играть на фортепиано, и она чуть с треском не вылетела с конкурса.
Предположительно, Пэм осталась в конкурсе только из-за того, что собака вряд ли бы могла участвовать одна в следующем туре.
Ранее на конкурс приходили две девушки: Марина и Светлана. Они показали номер с двумя дрессированными кошками.
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