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Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос
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Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос 

Anews 7 часов назад
Фото: anews
На пути к известности артисты преодолевают множество трудностей, а будучи знаменитым им весьма сложно поддерживать поставленную планку. Звездная болезнь, выпивка и наркотики, а также плохие привычки могут помешать карьере. Некоторые известные личности не справились с этими соблазнами, потеряв свое место в селебрити-обществе.

Валерий Николаев

В начале нулевых этот актер являлся одним из наиболее узнаваемых в России. Он вел активную деятельность в кино и театре, а также ему удалось посотрудничать с Томом Хенксом и Стивеном Спилбергом. Однако вскоре Николаев стал все больше времени уделять пагубным привычкам, а в 2016 его пару раз задерживали за езду в нетрезвом виде. Его несколько раз штрафовали и назначали 15 суток ареста, а вскоре его супруга подала на развод. Выйдя из тюрьмы, артист принес фанатам и жене извинения за свое поведение, но за последние несколько лет он полностью пропал с телеэкранов.

Влад Топалов

Некоторое время назад музыкальная группа «Smash!» была очень популярная в России и на территории ближнего зарубежья. По сути отец Влада Топалова создал эту группу для создания карьеры своего сына, однако стать звездой получилось у Сергея Лазарева. Сам Топалов отмечал, что в важный для музыкальной деятельности период времени он злоупотреблял алкоголем, а также проходил курс реабилитации. Позже он предпринимал попытки вернуться в шоу-бизнес с клипом на композицию «Достало», но его оценили разве что преданные поклонники.

Александр Айвазов

Песни музыканта были особенно популярны в 90-е годы, когда каждый его трек становился хитом. Однако после потерпевшего фиаско альбома «Человек под дождем» он решает сделать перерыв в сценической активность, но оказалось, что все это время он злоупотреблял спиртным. К музыке Айвазов вернулся в 2010 году, но отклик фанатов оказался минимальным.

Алексей Панин

В начале 90-х актер часто получал главные роли в кинофильмах и сериалах, но испытание славой артист в итоге так и не выдержал. Панин начал злоупотреблять алкоголем и стал слишком часто появляться в центре скандалов, что подорвало его репутацию. О его дебошах, драках и неприличном поведении знает практически каждый, что заставило поклонников отвернуться от актера, несмотря на его талант.

Витас

В свое время музыкант покорил не только российскую аудиторию, но и зарубежных поклонников. В Шанхае в его честь установлен памятник, а уникальный голос позволял Витасу стать звездой мирового масштаба. Однако его сгубило пристрастие к выпивке, а в 2013 году прошло судебное разбирательство после того, как он сбил пешехода и протаранил несколько авто, находясь за рулем в нетрезвом виде. В 2017 музыкант попытался вернуться на большую сцену, но снова очутился в центре скандала, когда открыл огонь по птицам на территории своего загородного участка. Сейчас многие поклонники не могут узнать Витаса из-за сильных изменений во внешности.
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