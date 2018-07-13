Названа дата премьеры нового сезона «Южного парка»

Телеканал Comedy Central объявил дату премьеры нового сезона мультсериала для взрослых "Южный парк", передает NME.

Двадцать второй сезон "Южного парка" стартует 26 сентября. Двадцать первый сезон анимационного сериала об американских школьниках и актуальной повестке шел на Comedy Central с сентября по ноябрь 2017 года.

Узнать о новых эпизодах больше поклонники смогут на фестивале комиксов "КомикКон", который пройдет в конце июля в Сан-Диего.

Ранее сообщалось, что анимационный сериал телеканала Cartoon Network "Рик и Морти" выпустит собственный саундтрек из 26 песен.