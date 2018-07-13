Ещё
Названа дата премьеры нового сезона «Южного парка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Названа дата премьеры нового сезона «Южного парка» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Телеканал Comedy Central объявил дату премьеры нового сезона мультсериала для взрослых "Южный парк", передает NME.
Двадцать второй сезон "Южного парка" стартует 26 сентября. Двадцать первый сезон анимационного сериала об американских школьниках и актуальной повестке шел на Comedy Central с сентября по ноябрь 2017 года.
Узнать о новых эпизодах больше поклонники смогут на фестивале комиксов "КомикКон", который пройдет в конце июля в Сан-Диего.
Ранее сообщалось, что анимационный сериал телеканала Cartoon Network "Рик и Морти" выпустит собственный саундтрек из 26 песен.
Газета.Ru: последние новости
Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа снова сыграет воина в сериале Сериал об ЛГБТ-сообществе 1980-х "Поза" продлен на второй сезон Сольнику Черной Вдовы наконец нашли режиссера
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Самые плохо одетые российские звезды22
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение