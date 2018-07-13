Названа дата выхода нового сезона «Южного парка»

Канал Comedy Central объявил дату выхода 22-го сезона мультсериала "Южный парк". Продолжение будет показано 26 сентября этого года.

Более подробную информацию о новом сезоне зрители смогут узнать на фестивале Comic-Con. Создатели Мэтт Стоун Трей Паркер подготовили сюрпризы для фанатов мультсериала. Сейчас еще никто точно не знает, чему будет посвящен 22-ой сезон. Фанатам остается только догадываться о тематике нового эпизода.

Уже известно, что в этом году мультсериал получит свою собственную площадку на фестивале, который будет проходить с 19 по 23 июля в США.

Поклонники в предвкушении шоу на мероприятии. В программу включены квесты и головоломки на тему мультсериала, которые предстоит пройти участникам фестиваля Comic-Con.

Фестиваль также будет проходить в России с 4 по 7 октября. На нем будут представлены новые комиксы, но будет ли там что-то связанное с мультсериалом "Южный парк" пока не известно.