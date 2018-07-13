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Названа дата выхода нового сезона «Южного парка»
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Названа дата выхода нового сезона «Южного парка» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Рамблер
Канал Comedy Central объявил дату выхода 22-го сезона мультсериала "Южный парк". Продолжение будет показано 26 сентября этого года.
Более подробную информацию о новом сезоне зрители смогут узнать на фестивале Comic-Con. Создатели Мэтт Стоун и Трей Паркер подготовили сюрпризы для фанатов мультсериала. Сейчас еще никто точно не знает, чему будет посвящен 22-ой сезон. Фанатам остается только догадываться о тематике нового эпизода.
Уже известно, что в этом году мультсериал получит свою собственную площадку на фестивале, который будет проходить с 19 по 23 июля в США.
Поклонники в предвкушении шоу на мероприятии. В программу включены квесты и головоломки на тему мультсериала, которые предстоит пройти участникам фестиваля Comic-Con.
Фестиваль также будет проходить в России с 4 по 7 октября. На нем будут представлены новые комиксы, но будет ли там что-то связанное с мультсериалом "Южный парк" пока не известно.
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