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По мотивам «Аббатства Даунтон» снимут полнометражку
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По мотивам «Аббатства Даунтон» снимут полнометражку 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Студии Focus Features и Carnival Films объявили о съемках фильма — продолжения сериала "Аббатство Даунтон", пишет Deadline.
Съемки картины должны начаться этим летом. В них будут участвовать многие из актеров, снимавшиеся и в сериале — в частности, Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль.
Писатель Джулиан Феллоус уже создал сценарий нового "Аббатства Даунтон" и станет продюсером ленты. Детали сюжета пока неизвестны.
Сериал "Аббатство Даунтон" рассказывал о жизни состоятельной семьи Кроули и их слуг в течение шести сезонов. Костюмная драма, разворачивающаяся в пост-эдвардианскую эпоху, заработала три "Золотых глобуса", пятнадцать праймтаймовых "Эмми" и спецприз BAFTA.
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