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Кто будет номинирован в этом году на «Эмми»
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Кто будет номинирован в этом году на «Эмми» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Стали известны имена номинантов на премию "Эмми". Церемония вручения будет проходить в Лос-Анджелесе 17 сентября. Вести юбилейную 70-ую церемонию будут Майкл Че и Колин Йост.
Замыкает тройку лидеров сериал "Рассказ служанки", он участвует в 20 номинациях. На втором месте популярный сериал "Мир Дикого Запада", получивший 21 номинацию. На первом месте — так всем полюбившийся сериал "Игра престолов". Он претендует на 22 номинации в конкурсе.
Лучшим драматическим сериалом в этом году может стать: "Игра престолов", "Это мы", "Корона", "Американцы", "Очень странные дела".
Награда за лучший комедийный сериал может достаться в этом году лентам "Атланта", "Барри", "Черноватый", "Умерь свой энтузиазм", "GLOW", "Удивительная миссис Мейзел", "Кремниевая долина".
За место лучшего мини-сериала поборются "Алиенист", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Гений", "Забытые Богом" и "Патрик Мелроуз".
В номинации лучших актеров комедийных сериалов будут участвовать: Дональд Гловер, Билл Хейдер, Энтони Андерсон, Уилльям Мэйси, Ларри Дэвид, Тед Дэнсон, Памела Адлон, Рейчел Броснахэн, Трэйси Эллис Росс, Эллисон Дженни, Лили Томлин, Иса Рэй.
За звание лучшего актера мини-сериала поборются: Антонио Бандерас, Даррен Крисс, Бенедикт Камбербэтч, Джефф Дэниелс, Джон Ледженд, Джесси Племонс, Лора Дерн, Джессика Бил, Мишель Докери, Иди Фалько, Реджина Кинг, Сара Полсон.
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