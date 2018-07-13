Кто будет номинирован в этом году на «Эмми»

Стали известны имена номинантов на премию "Эмми". Церемония вручения будет проходить в Лос-Анджелесе 17 сентября. Вести юбилейную 70-ую церемонию будут Майкл Че и Колин Йост.

Замыкает тройку лидеров сериал "Рассказ служанки", он участвует в 20 номинациях. На втором месте популярный сериал "Мир Дикого Запада", получивший 21 номинацию. На первом месте — так всем полюбившийся сериал "Игра престолов". Он претендует на 22 номинации в конкурсе.

Лучшим драматическим сериалом в этом году может стать: "Игра престолов", "Это мы", "Корона", "Американцы", "Очень странные дела".

Награда за лучший комедийный сериал может достаться в этом году лентам "Атланта", "Барри", "Черноватый", "Умерь свой энтузиазм", "GLOW", "Удивительная миссис Мейзел", "Кремниевая долина".