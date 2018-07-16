Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — это культовое произведение XX века. Огромное количество людей до дыр зачитывало страницы этой книги. С таким же упоением люди смотрели экранизации этого произведения, в том числе и телесериал Владимира Бортко , вышедший на экраны в 2005 году.

Однако считается, что роман «Мастер и Маргарита» мистическим образом противится переносу его героев на экраны. Даже говорят, что это произведение проклято. Ведь, к примеру, со времени съемок сериала уже умерли 18 актеров, сыгравших различные роли в этой экранизации.

Давайте вспомним, как проходили съемки нашумевшего фильма Бортко, помянем ушедших, а также выясним, что же стало с теми, кто благополучно дожил до сегодняшнего дня.

Владимир Бортко получил предложение снять «Мастера и Маргариту» еще в 1987 году, как раз в то время, когда только закончил работу над другим булгаковским произведением — фильмом «Собачье сердце». Но тогда режиссер решил отказаться от съемок, уступив это право своему другу Элему Климову, в планах которого был совместный проект с итальянцами и американцами, с Клаудией Кардинале в роли Маргариты и в паре с Феллини, который бы срежиссировал «древние» сцены. Но эта его задумка так и не была реализована.

Но его планам в 2000 году снова не суждено было сбыться: наследник Булгакова, которому принадлежали права на экранизацию, перепродал их американским продюсерам. Пришлось свернуть проект сериала и начать переговоры о выкупе прав на роман, которые растянулись на несколько лет.

Съемки возобновились, когда государственный телевизионный канал «Россия» выкупил права. Владимира Бортко на съемках постоянно преследовали проблемы с актерами и технические сложности, даже несмотря на то, что был приглашен священник для освящения студии. Но картину, бюджет которой составил более 5 миллионов долларов, все равно сняли в рекордно короткие сроки. Бортко, по его словам, поставил себе задачу наиболее полно и адекватно передать содержание культового романа Булгакова.

Вот как обосновывал свой отказ Олег Янковский, который вначале был утвержден на роль Воланда:

«Я не знаю, как Воланда играть. В каком костюме он должен быть? Хоть в книге его одеяние подробно описано, но это — литература. А когда на экране: почему он такой, а не другой? И, как ни странно, это слабая роль. Все происходит не с Воландом, а вокруг него, а просто пучить глаза, чтобы это убедительно получалось, я не хочу. А главная причина: я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя. Иисуса Христа — можно, он был реальным человеком. А к этому нельзя прикасаться. Не ко всему роману Булгакова — к Воланду».

После отказа Янковского Бортко в поисках актера на роль Воланда обратил свой взор за границу. Да, переговоры велись и с западными звездами. Воланда мог сыграть Гари Олдман или Жан Рено . Но не срослось. И вот тогда Бортко обратился к Басилашвили.

Сам Бортко в мистику не верил, но через некоторое время… вызвал священника прямо на площадку. Батюшка освятил съемочную группу вместе с оборудованием. После этого процесс пошел. А чуть позже стала известна еще одна странная история: перед началом съемок на Патриарших прудах неизвестный прохожий приблизился к Бортко и произнес: «Ничего у вас не получится!» И пошел дальше.

Снимали сериал по всему миру. Макет древнего Иерусалима был снят в Израиле, а булгаковский Ершалаим — в Болгарии, на киностудии «Бояна», где остались роскошные декорации античного города, построенные американцами для картины «Спартак» . Голгофу нашли в Судаке.

Что же до Москвы 30-х годов, то Патриаршие пруды снимались на Патриарших, Александровский сад — в Александровском, но Москва в целом, по мнению Владимира Бортко и оператора Валерия Мюльгаута, с 30-х годов так сильно изменилась, что ее снимали в Санкт-Петербурге. В Москве улочек с домами того времени практически не осталось.

По словам режиссера Владимира Бортко, мистика во время съемок все-таки была. Но в основном со знаком плюс. На съемочной площадке всегда стояла та погода, которая в этот момент была необходима для съемок. Все актеры, чем бы они ни болели, выздоравливали перед самым началом съемок. В связи с этим работа шла точно по графику.

Но Олег Басилашвили потерял голос прямо на съемочной площадке во время монолога Воланда. Внезапно горло актера свело судорогой, он начал хрипеть, а потом и вовсе не смог говорить. Врачи поставили диагноз — кровоизлияние в правую голосовую связку. Долгое время врачи заливали ему лекарства прямо в гортань и делали уколы.

В романе Маргарита появляется на балу у Сатаны нагая и в туфлях «из лепестков бледной розы», а режиссер Бортко одел и обул Анну Ковальчук совсем не по Булгакову.

Анне Ковальчук нелегко далась работа над образом Маргариты. Когда для съемок сцены бала ее одели в корсет весом 16 кг, актриса могла только лежать или стоять в этом средневековом одеянии. Железная корона оставляла раны на лбу, а металлические туфли сильно натирали ноги.

Самым страшным моментом съемок был, как рассказывает Ковальчук, ее прилет на шабаш. Сцена прибытия королевы снималась опять же в Петербурге, в парке Лесотехнической академии, и Маргарита должна была приводниться на гладь местного пруда. Но место съемок кишело крысами, и в пруд прыгать пришлось более решительной дублерше.

Во время съемок с актрисой случился один курьезный случай: актеры долго репетировали у режиссера в номере гостиницы «Украина», а когда Ковальчук вышла на улицу, из-за откровенного наряда ее приняли за девушку легкого поведения и отвели в отделение милиции. Актрисе долго пришлось доказывать, кто она, но ей не верили. Тогда пришлось позвать на помощь коллег-актеров.

Над образом одного из самых харизматичных персонажей, Кота Бегемота, трудились сразу четверо. Большую часть времени это был Вано Миранян , актер и президент инвалидного фонда людей маленького роста.

Он снимался в кошачьем комбинезоне с головой, начиненной разнообразной техникой, которая отвечала за движения усов, ушей, глаз и рта. Говорил за него актер Семен Фурман

Кота в человеческом обличии сыграл актер Александр Баширов . И наконец, в роли просто кота был просто кот из цирка Юрия Куклачева

Александр Адабашьян , который исполнил роль Берлиоза, говорил, что некоторые актеры в шутку использовали нависшее над романом проклятие в качестве некоего смягчающего фактора: «Я вообще не пью, а тут утром бутылка водки перед кроватью стоит. Как здесь удержаться?» или «Поставил будильник на 7, а он прозвенел в 10. Чертовщина какая-то!»

Хотя сам актер после съемок слег с сердечным приступом, он все же не склонен как-то связывать эти события.

Голова Берлиоза на блюде

Актер Александр Филиппенко рассказывает, что с ним ничего особенно мистического не происходило. Если не считать того, что с Бортко он познакомился на Патриарших. Тот подошел к нему и сказал: «Ты меня не знаешь, но я тебя знаю. Коровьева ты уже сыграл (в картине Кары „Мастер и Маргарита“ 1994 года), а у меня Азазелло сыграть не хочешь?»

Самый сложный спецэффект сериала — кот Бегемот. Американцы оценили работу над котом в 1,5 миллиона долларов. А весь бюджет картины составлял 5 миллионов. Отечественные компьютерщики сделали не только Бегемота, но и множество других спецэффектов.

Анна Ковальчук и Ксения Назарова , игравшая домработницу Наташу, парили под потолком ленфильмовского павильона. Потом на компьютере с тел убрали все пояса подвесок, стерли тросы, сделали тела девушек полупрозрачными и подложили съемку ночной Москвы.

Полеты Маргариты: актрису подвешивали при помощи корсета, изготовленного по особым технологиям

С помощью той же графики материализовался из воздуха Коровьев. Александр Абдулов катался на карусели-платформе, которая потом стиралась на компьютере, и актер как бы влетал в кадр из ниоткуда.

В финальной серии Мастера и Маргариту прочь из бренного мира несут черные кони ада. Всех их сыграл семилетний конь Халиф, размноженный на компьютере.

Мастер и Маргарита умирают в конце телесериала телесно, чтобы найти покой в другом мире. А вот в реальности к сегодняшнему дню не стало 18 актеров, участвовавших в сериале в 2005 году. Обычно, когда гибнет человек публичный, в этом всегда ищут тайну, а когда умерших много? В последние годы слухи о проклятии романа Булгакова усиливаются.

Первой жертвой «проклятия» 2 октября 2005 года стал актер Александр Чабан , сыгравший следователя, который вел розыск Воланда. Пропал незадолго до премьеры. Найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти неизвестны. Ему было 47 лет.

28 сентября 2006 года умер актер Павел Комаров , сыгравший вора на пристани. Это он украл одежду купавшегося поэта Ивана Бездомного. Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основал музыкальную группу «Группа риска».

27 декабря 2006 года скончался 67-летний Станислав Ландграф , сыгравший критика Латунского.

Сериал стал одной из последних работ для народного артиста СССР Кирилла Лаврова , сыгравшего Понтия Пилата (на фото). 27 апреля 2007 года он умер от лейкемии.

27 апреля 2007 года провалился под лед во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев (счетовод). В сериале счетовод и Пилат не пересекались. Но из жизни Меркурьев и Лавров ушли в один день.

Еще один известный актер, чью смерть связывают с проклятьем Булгакова, — это Александр Абдулов, который сыграл в сериале Фагота (Коровьева) — одного из демонических слуг Воланда. 3 января 2008 года в возрасте 54 лет актер скончался от рака легких.

7 апреля 2008 года умер Андрей Толубеев , который озвучивал Алоизия Могарыча. Как и старшего товарища по питерскому театру БДТ Кирилла Лаврова, Толубеева свела в могилу онкология. Диагноз: рак поджелудочной железы.

25 февраля 2010 года при странных обстоятельствах умер в своей квартире Владислав Галкин . В сериале он играл поэта Ивана Понырева. В момент смерти ему было всего 38 лет.

Через 2 года после Галкина не стало Ильи Олейникова . Актер, сыгравший финансового директора «Варьете» Римского, умер из-за рака легких. Ему было только 65.

В следующем году от неоперабельной опухоли мозга скончался Валерий Золотухин . Он сыграл в телесериале Никанора Босого.

За последние годы умерли и некоторые другие актеры сериала «Мастер и Маргарита», которые не были столь известны, как вышеперечисленные.

Анна Ковальчук и Александр Галибин остались живы и здоровы. Но после съемок он попал в ДТП, а она развелась

Что касается выживших, то они не верят в мистику, хотя признают, что нечто странное с ними происходило. Например, Анна Ковальчук, сыгравшая Маргариту, говорит, что роман долгое время не хотел отпускать ее. Помимо роли в сериале, она также снималась в 3D-мюзикле «Мастер и Маргарита». А вообще актриса отмечает, что любит число 13 и черных кошек.

Люди по-разному относятся к проклятиям, связанным с романом «Мастер и Маргарита». Так, количество умерших актеров, которые участвовали в съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», значительно больше, но никто о проклятии не говорит. В общем, каждый сам вправе решать, верить ли ему в проклятие романа «Мастер и Маргарита».