Появился первый кадр третьего сезона «Короны»

Кинокомпания Netflix опубликовала первый кадр из нового сезона сериала "Корона", сообщает "Культуромания".

Главную роль королевы Великобритании Елизаветы II в многосерийном фильме исполнила актриса Оливия Колман . Она появится в этом амплуа еще и в 4-м сезоне.

Помимо Колман в ленте снялась Хелена Бонэм Картер , которая предстанет перед зрителями в образе принцессы Маргарет.

Действие в новом сезоне будет разворачиваться в период правления Елизаветы II с 1964 по 1970-е годы. В первых двух сезонах правительницу государства играла Клер Фой. Премьера нового сезона пройдет на стриминговом сервисе Netflix в 2019 году.