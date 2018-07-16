В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»

В Сети появился трейлер нового «Доктора Кто»

На экраны уже осенью возвращается культовый сериал "Доктор Кто".

Впервые за историю проекта, главного героя сыграет представительница слабого пола. Актриса Джоди Уиттакер была приглашена шоураннером нового сезона — Крисом Чибнэллом. Именно он решил, что тринадцатым доктором непременно должна стать женщина. Он же кстати занимался перезапуском "Охотников за приведениями".

Трейлер готовит зрителя к знакомству с новыми помощниками Доктора: Райаном, Ямином и Грэмом. Первую серию можно ждать в октябре этого года.

Напомним, что первый сезон сериала стартовал в 1963 году и транслировался до 1989-го. В 2005-м проект был возрожден и выходит до сих пор.