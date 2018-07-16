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В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
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В Сети появился трейлер нового «Доктора Кто» 

Рамблер 7 часов назад
На экраны уже осенью возвращается культовый сериал "Доктор Кто".
Впервые за историю проекта, главного героя сыграет представительница слабого пола. Актриса Джоди Уиттакер была приглашена шоураннером нового сезона — Крисом Чибнэллом. Именно он решил, что тринадцатым доктором непременно должна стать женщина. Он же кстати занимался перезапуском "Охотников за приведениями".
Трейлер готовит зрителя к знакомству с новыми помощниками Доктора: Райаном, Ямином и Грэмом. Первую серию можно ждать в октябре этого года.
Напомним, что первый сезон сериала стартовал в 1963 году и транслировался до 1989-го. В 2005-м проект был возрожден и выходит до сих пор.
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