Вышел тизер «Очень странных дел»

В Twitter-аккаунте сериала "Очень странные дела" появился тизер нового сезона шоу.

На видео показывают рекламу торгового центра, который, вероятно, станет одной из новых локаций сериала. Кроме того, уже знакомый зрителям Стив Харрингтон вместе с новой героиней в исполнении актрисы Майи Хоук продают посетителям мороженое.

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового канала Netflix . Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

Премьера второго сезона состоялась 27 октября 2017 года, а уже через два дня братья Даффер сообщили о начале работы над сценарием третьего сезона. Его действие развренется летом 1985 года, через год после событий второго, а источником вдохновения для продолжения стал фантастический фильм "Назад в будущее", который вышел в прокат в том же году.