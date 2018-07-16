Вышел тизер «Очень странных дел» 

В Twitter-аккаунте сериала "Очень странные дела" появился тизер нового сезона шоу.
Ahoy! Something is coming… to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB— Stranger Things (@Stranger_Things) 16 июля 2018 г.
На видео показывают рекламу торгового центра, который, вероятно, станет одной из новых локаций сериала. Кроме того, уже знакомый зрителям Стив Харрингтон вместе с новой героиней в исполнении актрисы Майи Хоук продают посетителям мороженое.
"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового канала Netflix. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.
Премьера второго сезона состоялась 27 октября 2017 года, а уже через два дня братья Даффер сообщили о начале работы над сценарием третьего сезона. Его действие развренется летом 1985 года, через год после событий второго, а источником вдохновения для продолжения стал фантастический фильм "Назад в будущее", который вышел в прокат в том же году.