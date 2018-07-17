И кровь, и любовь

На прошлой неделе официально завершились съемки последнего, восьмого сезона «Игры престолов». Заключительная часть фэнтезийной саги выйдет в апреле 2019 года. Финал, по обещаниям артистов, станет самым кровавым и жестоким в истории сериала. Чтобы уберечь поклонников от спойлеров, шоураннеры даже использовали самоуничтожающиеся сценарии, но от утечек сюжета в сеть это все равно не спасло. «Лента.ру» собрала все сведения о том, что ждет зрителей в восьмом сезоне, нашла наиболее интересные фанатские теории и вспомнила забытых персонажей, которые могут появиться в финале.

Даарио Нахарис

Неугомонный лейтенант Младших сыновей и любовник Дейенерис оказался не у дел еще в шестом сезоне, после чего о нем не было слышно вообще ничего — королева оставляет его в освобожденном городе Миэрине для поддержания порядка, а сама отбывает воевать в Вестерос. Однако, зная бунтарский характер Даарио, трудно поверить, что он и в восьмом сезоне будет просиживать штаны в безопасности, пропуская самое интересное. В Вестеросе оказались две вещи, которые наемник обожает больше всего на свете, — война и Дейенерис Таргариен.

Колдуны из Кварта

Самые таинственные враги, которых Кхалиси успела нажить во время скитаний по Эссосу, в последний раз напоминали о себе только в начале третьего сезона — когда колдун притворяется маленькой девочкой и подсовывает Дейенерис шар со смертельно опасной мантикорой. Покушение на жизнь королевы проваливается из-за бывшего лорда-командующего Королевской гвардии Барристана Селми, однако жуткая синегубая девчонка убегает невредимой. Благодаря сожженному заживо чародею Пиату Прею мы знаем, что восточные колдуны становятся могущественнее в присутствии драконов. Кхалиси же уводит своих магических зверей в Вестерос — а значит, колдунам придется последовать за ней, чтобы не растерять свою силу. Да и месть за смерть одного из своих никто не отменял.

Мелисандра

«Красная женщина» покидает Вестерос в седьмом сезоне — после того, как Джон Сноу встречается с Дейенерис Таргариен. Мелисандра заявляет, что ее работа на континенте завершена: «Я свела вместе лед и пламя». Евнух Варис советует ей не возвращаться. Та, однако, говорит, что должна вернуться, чтобы встретить свой конец: «Я должна умереть в этой странной стране. Как и ты». В предыдущих сезонах Мелисандра не заявила себя как надежный пророк (все ее обещания Станнису Баратеону оказались пустышкой и не спасли его от перерезанной глотки), однако такое мрачное пророчество имеет все шансы на осуществление. К тому же после смерти пьяницы Тороса из Братства без знамен Вестерос остался без священника Владыки Света, а эти религиозные фанатики допустить такого не могут.

Якен Хгар

Убийца из тайного общества Безликих остался в Браавосе у разбитого корыта — Арья, которую он тренировал, сбежала к своей семье, прикончив перед этим его помощницу. Маловероятно, что Якен Хгар вернется в Вестерос, где в последнем путешествии его посадили в клетку и едва не сослали в Ночной дозор, движимый жаждой мести, — из его отношений с Арьей видно, что Безликий до последнего испытывал к девочке то ли уважение, то ли симпатию. Но вполне возможно, что в разоренном войной Вестеросе кто-нибудь решит прибегнуть к услугам профессионального киллера — и в этом случае Якен Хгар просто обязан встретиться с Арьей вновь.

Эллария Сэнд

Возлюбленная Оберина Мартелла, завладевшая Дорном через дворцовый переворот, к концу седьмого сезона повержена силами королевы Серсеи. Две ее дочери гибнут от рук Эурона Грейджоя в морской битве, а сама Эллария вместе с дочкой Тиеной заточена в подземелье Красного замка. Серсея не убивает Элларию, желая поиздеваться над пленницей, — королева через поцелуй отравляет Тиену ядом под названием «долгое прощание» и оставляет женщин наедине в темнице прикованными друг напротив друга. Элларии суждено смотреть, как ее последняя дочь умирает, а затем — как разлагается ее труп. Смерть Тиены в седьмом сезоне не показана, но вряд ли ее ждет чудесное спасение — противоядие от «долгого прощания», хранившееся в ее амулете, она, как назло, отдала наемнику Брону. А вот шансы на спасение Элларии весьма велики — яростная и страстная южанка просто обязана попытаться отомстить Серсее в финале сериала.

Нимерия

Из шести щенков лютоволка, которых семья Старков приютила в Винтерфелле, в живых остались только Призрак Джона Сноу и Нимерия, воспитанная Арьей. Последняя лишь один раз появляется в седьмом сезоне: одичавший и возглавивший стаю волков зверь встречается с хозяйкой и даже признает ее, однако уходит прочь. Нимерия бегает по северным лесам Вестероса, где будут происходить ключевые события восьмого сезона, поэтому еще одно ее внезапное появление — лишь вопрос времени.

Юнелла

Последовательница Его Воробейшества Юнелла — женщина, которая шла с колокольчиком за раздетой догола Серсеей через Королевскую гавань и кричала «Позор!» Она не погибла вместе с остальными религиозными фанатиками во время взрыва в Великой септе Бейлор, а стала пленницей королевы, как и Эллария. Серсея пообещала Юнелле долгие мучения и оставила наедине с Григором Клиганом по прозвищу Гора. И Эллария, и Юнелла буквально живут под домом своего злейшего врага — было бы странно, если бы мстительная Серсея не вспомнила о своих пленницах в восьмом сезоне.

Дочь капитана

Эта девушка появилась во втором сезоне «Игры престолов» меньше чем на пару минут — она ублажала Теона Грейджоя на корабле во время его путешествия на Железные острова. Однако поклонники сериала пророчат ей важную роль. К финалу фэнтезийной саги дела у дома Грейджоев, мягко говоря, не складываются: власть на островах захватил Эурон, пленивший сестру Теона, а тот, в свою очередь, благодаря садисту Рамси Болтону остался без пениса и, соответственно, без возможности продолжить род Грейджоев. Фанаты посчитали, что наследник у Теона все-таки может появиться — именно благодаря дочери капитана, с которой он поразвлекся до того, как у него «отняли любимую игрушку».

В ожидании финального сезона поклонники «Игры престолов» выдвигают порой абсолютно дикие теории того, как будет развиваться сюжет сериала. Предположения строятся на мельчайших деталях, которые трудно заметить во время просмотра сериала, — создатели «Игры престолов» не раз повторяли трюк, когда небрежно брошенная фраза оказывалась пророчеством, а секундная сцена в начале сезона приобретала огромное влияние на сюжет в финальных эпизодах. Поэтому приверженные фанаты засматривают серии до дыр, после чего делятся догадками на Reddit и форуме сайта Watchers on the Wall.

Одна из наиболее масштабных теорий связана с главным антагонистом сериала — Королем Ночи. В нем увидели визуальное сходство с Браном Старком — в своих видениях последний двигается точь-в-точь как вестеросский морозный кощей, у персонажей одинаковые горбатые носы и даже одежда чем-то похожа. Более того, к концу седьмого сезона Бран, научившийся заглядывать в прошлое, превращается в социопата и уже не испытывает сильной привязанности к членам семьи и дому Старков и не интересуется ничем, что не связано с Королем Ночи. Согласно теории, Бран застрял в прошлом и превратился в предводителя белых ходоков. Поклонники предположили, что он несет ответственность за все значимые события, произошедшие в мире «Игры престолов». Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт , однако, эти догадки не подтвердил. «Я думаю, они не столько один и тот же персонаж, сколько два древнейших существа Вестероса. Трехглазый ворон живет уже бог знает сколько, о белых ходоках тоже знают с начала времен. Как мы видели, они были созданы Детьми леса, так что древнее уже некуда», — пояснил артист, когда журналисты попросили его прокомментировать теорию.

В книгах Джорджа Мартина , по которым снят сериал, персонажи никогда не предстают «полностью хорошими» или «законченными злодеями». Поэтому еще один фанат сериала заявил, что Король Ночи на самом деле не жаждет истребить человечество. По его словам, если теория о Бране и главном антагонисте верна, то, возможно, Король Ночи ведет свое войско в мир людей ради того, чтобы уничтожить себя и покончить с висящим на нем проклятьем. А для этого ему якобы нужно убить самого Брана. Подтверждает эту теорию эпизод с Сэмом Тарли, который столкнулся с белыми ходоками: монстры не атаковали его, потому что он не мешал им идти к своей цели. Более того, армия мертвецов меняет свой курс каждый раз, когда узнает о местонахождении Брана.

Другая фанатская теория описывает развязку сложных отношений родственников и любовников Серсеи и Джейме Ланнистеров. Последний, по мнению поклонников сериала, должен убить сестру — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Исполнитель роли Джейме Николай Костер-Вальдау даже заявил журналистам, что в этой теории есть смысл: «Он убил Безумного Короля (Эйриса II Таргариена), а теперь убьет Безумную Королеву. Это было бы как вторая „Красная свадьба". Было бы ужасно. Надеюсь, что этого не произойдет“. Артист также допустил, что Серсея на самом деле не беременна, но симулирует, чтобы манипулировать Тирионом и Джейме.

Сыгравшая Сансу Старк актриса Софи Тернер пообещала, что финальный сезон „Игры престолов“ будет самым кровавым, жестоким и эмоциональным в истории сериала, однако другого ожидать и не следовало. Шоураннеры держат сюжет в строжайшем секрете — на съемках авторы даже использовали самоуничтожающиеся сценарии. Однако утечек избежать все равно не удалось, да и как съемочной группе спалить огромный замок Винтерфелл, чтобы никто этого не заметил? Известно, что финальная битва снималась 55 ночей. Битва будет проходить в трех разных локациях, одной из которых, скорее всего, станет горящий Винтерфелл.

Отмечая завершение съемок восьмого сезона, звезды „Игры престолов“ принялись выкладывать в соцсети прощальные посты. Фанаты обнаружили спойлеры даже в них — например, когда Тернер опубликовала в Instagram татуировку герба Старков с цитатой из сериала „Стая выживет“, многие посчитали это намеком на то, что семейство Старков, возможно, не потеряет больше ни одного члена. После Тернер с „Игрой престолов“ попрощалась Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк. К своему посту она добавила хэштег #lastwomanstanding — „последняя оставшаяся в живых женщина“. Поклонники восприняли это как еще один намек, но противоположный предыдущему: мол, Арья останется единственной выжившей из всех персонажей. Впрочем, не исключено, что девушки просто сговорились и подшутили над подписчиками — Тернер и Уильямс тесно дружат, Мэйси, как оказалось, даже выступит в роли подружки невесты на свадьбе Софи, а Софи и вовсе выражала готовность сниматься с Мэйси в „кровосмесительной лесбийской сцене“.