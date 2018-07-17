Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»?

В Сети поползли слухи, что 45-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже готовится к съемкам в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».

Следующий сезон самого романтичного реалити-шоу «Холостяк» начнется только в следующем году, но фанаты проекта уже строят теории насчет его нового главного героя. Так, на днях в Сети появилась информация, что искать себе невесту на глазах у всей страны будет… Сергей Шнуров.

Публикация от Холостяк на ТНТ💍 (@holostyak.official) 16 Июл 2018 в 1:29 PDT Об этом гласит пост в Instagram-паблике, посвященном «Холостяку». Глаза мужчины, представшего на фото, закрыты черным прямоугольником, но в нем невозможно не узнать петербургского рокера.

Пока неизвестно, имеют ли эти сплетни под собой какое-то основание — сам Шнуров хранит молчание, как и продюсеры телеканала ТНТ.

Напомним, в конце весны Сергей объявил о разводе с супругой Матильдой после 8 лет брака. Многие поклонники сначала решили, что музыкант изменил жене, но позже выяснилось, что неверна была Матильда.