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Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»?
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Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»? 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В Сети поползли слухи, что 45-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже готовится к съемкам в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Следующий сезон самого романтичного реалити-шоу «Холостяк» начнется только в следующем году, но фанаты проекта уже строят теории насчет его нового главного героя. Так, на днях в Сети появилась информация, что искать себе невесту на глазах у всей страны будет… Сергей Шнуров.
Об этом гласит пост в Instagram-паблике, посвященном «Холостяку». Глаза мужчины, представшего на фото, закрыты черным прямоугольником, но в нем невозможно не узнать петербургского рокера.
Пока неизвестно, имеют ли эти сплетни под собой какое-то основание — сам Шнуров хранит молчание, как и продюсеры телеканала ТНТ.
Напомним, в конце весны Сергей объявил о разводе с супругой Матильдой после 8 лет брака. Многие поклонники сначала решили, что музыкант изменил жене, но позже выяснилось, что неверна была Матильда.
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