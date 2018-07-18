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Софи Тернер прощается с Сансой Старк
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Софи Тернер прощается с Сансой Старк: «Как будто в семье кто-то умер» 

Попкорн News 18 часов назад
Фото: Попкорн News
Не так давно завершились съемки финального сезона «Игры престолов», и многочисленные звезды каста уже успели попрощаться со своими героями — как правило, публично. В новом интервью изданию Digital Spy Софи Тернер рассказала, каково это — навсегда прощаться с Сансой Старк.
Сравнения у актрисы получились достаточно мрачными:
«Это словно развод, словно умер кто-то из членов семьи — оставлять Сансу в прошлом, оставлять людей, которые были со мной на протяжении стольких лет. Мне кажется, мое прощание с этой героиней — одна из самых тяжелых вещей в моей жизни, потому что я взрослела вместе с Сансой, и иногда два этих мира, реальный и вымышленный, сливались в один. Так что прощаться с Сансой — все равно что оставлять в прошлом большую часть моего взросления. Сейчас это ощущается так странно — что у меня больше нет этого «костыля», на который можно опереться».
Также Тернер призналась, что до сих пор не может окончательно поверить в то, что «Игра престолов» для нее навсегда закончилась — «мне кажется, я окончательно это осознаю, только когда наступит следующий год, а мне не придется больше отправляться на съемки нового сезона».
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