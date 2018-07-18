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Amazon снимет сериал по мотивам картин Столенхага
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Amazon снимет сериал по мотивам ретрофутуристических картин Столенхага 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Amazon заказал съемки научно-фантастического сериала "Рассказы из Петли" (Tales From the Loop), основанного на одноименном иллюстрированного романа шведского художника Симона Столенхага.
Как сообщает Slashfilm, шоураннером и сценаристом проекта станет Натаниэл Халперн, а пилотный эпизод снимет Марк Романек ("Не отпускай меня").
"Картины Столенхага известны своим особым видением футуристических пейзажей. Мы с нетерпением ждем возможности воплотить их в жизнь и поделиться ими со зрителем", — говорит Альберт Чен, управляющий телевизионного подразделения Amazon Studios.
В "Рассказах из Петли" действие разворачивается в альтернативной Швеции 1980-90-х, пропитанной духом ретрофутуризма. Жители небольшого города живут под могущественной машиной, которая владеет всеми секретами Вселенной — Петлей.
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