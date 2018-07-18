Amazon снимет сериал по мотивам картин Столенхага

Amazon снимет сериал по мотивам ретрофутуристических картин Столенхага

Стриминговый сервис Amazon заказал съемки научно-фантастического сериала "Рассказы из Петли" (Tales From the Loop), основанного на одноименном иллюстрированного романа шведского художника Симона Столенхага.

Как сообщает Slashfilm, шоураннером и сценаристом проекта станет Натаниэл Халперн, а пилотный эпизод снимет Марк Романек ("Не отпускай меня").

"Картины Столенхага известны своим особым видением футуристических пейзажей. Мы с нетерпением ждем возможности воплотить их в жизнь и поделиться ими со зрителем", — говорит Альберт Чен, управляющий телевизионного подразделения Amazon Studios.

В "Рассказах из Петли" действие разворачивается в альтернативной Швеции 1980-90-х, пропитанной духом ретрофутуризма. Жители небольшого города живут под могущественной машиной, которая владеет всеми секретами Вселенной — Петлей.