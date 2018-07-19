«Метод-2»: как снимается сериал

С момента выхода психологического триллера «Метод» прошло три года, но публика до сих пор хорошо помнит сериал.

Драматизм, кровь и философские диалоги на фоне любви героев Константина Хабенского Паулины Андреевой . Второй сезон проекта с мая снимают в Москве, и нам удалось узнать, чего ждать в продолжении фильма.

Как воскресят Хабенского

Ну это уже не тайна. Сам Константин Хабенский дважды признавался, что продюсеров не смутил факт смерти Родиона Меглина — главного героя. Подумаешь, помощница и зазноба (Есения Стеклова в исполнении Паулины Андреевой) воткнула ему нож в сердце… Сериал имел неплохие рейтинги, значит, сыщик будет жить!

«Мы шутили: «Да у него сердце с правой стороны!» — пояснил Хабенский. — Точно, у Меглина вполне может быть смещенное сердце».

Паулина Андреева по-прежнему продолжит играть Есению, помощницу сыщика Меглина (Константин Хабенский).

Кто снимает проект

Первый сезон «Метода» снимал мастер авторского кино Юрий Быков («Дурак», «Майор»). Но к финальному монтажу сериала его не подпустили — проект монтировали продюсеры, что не могло обрадовать Быкова. После ряда других «недопониманий» на других проектах Быков и вовсе разочаровался в продюсерском кино.

Поэтому «Метод-2» доверили снимать Александру Войтинскому . Из плюсов: это опытный режиссер, ему 57 лет. Из минусов: он снимал «Елки» и «Джунгли» — комедии, к тому же не самые феерические. Получится ли сохранить уникальную стилистику сериала и нарочитый психологизм с таким бэкграундом? Посмотрим.

Кого из звезд пригласят

И в первом, и во втором сезоне проекта — масса приглашенных звезд. Обычно они снимаются в эпизодах: или в роли маньяков, или в роли потерпевших. Во втором «Методе» появятся Сергей Гармаш и Юлия Франц — звезда «Гоголя» и сериала «Универ. Новая общага».

Кроме того, в одном из интервью актриса Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Горько!») признавалась, что проходила кастинг в проект. Комедийную актрису пробовали на роль маньячки, отстреливающей женихов из снайперской винтовки.

Но Валентину не утвердили — она слишком много смеялась и не могла делать это серьезно. Но режиссер «Метода-2» обещал подумать над другой ролью для актрисы именно в этом проекте.

Останутся и герои первого сезона — однокурсники Есении Стекловой в исполнении Александра Петрова Макара Запорожского . Их линии получат развитие. Для девушек сообщим: будут постельные сцены, в которых актер Петров снялся голым.

Где снимают?

Сценарий написал Олег Маловичко , работавший над первым сезоном, вместе с Сергеем Калужановым («Мажор-2», «Обратная сторона Луны-2», «Время первых»). Значит, будет страшно. Маньяки, кровь, леденящие душу сцены.

Съемки продлятся до октября в Москве и Подмосковье.

Выход второго сезона «Метода» планируется на Первом канале осенью 2019 года.