«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал 

Создатель «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро реанимирует легендарную хоррор-антологию «Калейдоскоп ужасов», снятую по рассказам Стивена Кинга в 1982 году. Производство и трансляцию нового сериала возьмет на себя стрим-сервис Shudder.
В основу сюжета первоисточника вошли 5 рассказов Стивен Кинга, три из которых король ужасов написал специально для фильма.
Режиссером громкого проекта выступил основатель зомби-жанра — Джордж А. Ромеро («Ночь живых мертвецов»). Главные роли в комедийном хорроре сыграли Хэл Холбрук, Эдриен Барбо, Лесли Нильсен, Вивека Линдфорс и Эд Харрис.
В 1987 году на экраны вышел сиквел «Калейдоскопа ужасов», однако он уже не пользовался такой популярностью, как его предшественник.
Грег Никотеро собирается лично снять пилотный эпизод и контролировать креативную сторону процесса. Сериал «Калейдоскоп ужасов» стартует на Shudder в 2019 году.