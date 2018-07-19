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«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал
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«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Создатель «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро реанимирует легендарную хоррор-антологию «Калейдоскоп ужасов», снятую по рассказам Стивена Кинга в 1982 году. Производство и трансляцию нового сериала возьмет на себя стрим-сервис Shudder.
В основу сюжета первоисточника вошли 5 рассказов Стивен Кинга, три из которых король ужасов написал специально для фильма.
Режиссером громкого проекта выступил основатель зомби-жанра — Джордж А. Ромеро («Ночь живых мертвецов»). Главные роли в комедийном хорроре сыграли Хэл Холбрук, Эдриен Барбо, Лесли Нильсен, Вивека Линдфорс и Эд Харрис.
В 1987 году на экраны вышел сиквел «Калейдоскопа ужасов», однако он уже не пользовался такой популярностью, как его предшественник.
Грег Никотеро собирается лично снять пилотный эпизод и контролировать креативную сторону процесса. Сериал «Калейдоскоп ужасов» стартует на Shudder в 2019 году.
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