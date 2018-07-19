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Вышел первый трейлер «Титанов»
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Вышел первый трейлер «Титанов» 

Игромания.ру 5 часов назад
Серия комиксов Teen Titans издательства DC стала основой для нового супергеройского сериала Titans. Однако телеадаптация приключений подростков-супергероев станет намного более мрачной, жестокой и жёсткой. Это видно уже по первому трейлеру нового шоу. Его Warner Bros. и DС показали в рамках Comic-Con в Сан-Диего.
Главным героем сериала станет Дик Грейсон, он же Найтвинг и первый Робин, воспитанник Бэтмена. Его играет австралийский актёр Брентон Туэйтес («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). В его команду «Новые Титаны» войдут инопланетная принцесса Старфаер (Анна Диоп), эмпат Рэйвен (Тиган Крофт), оборотень Бист-бой (Райан Поттер), Чудо-девушка (Конор Лесли) и другие.
Сериал «Титаны» будут показывать только на новом стриминговом сервисе DC Universe, который запустят осенью. Доступ к сервису будет открываться по подписке, за 8 долларов в месяц или 75 долларов за год. Помимо просмотра телеканала подписчики смогут читать свежие комиксы DC.
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