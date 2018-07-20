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Звезда «Игры престолов» оценила финал сериала
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Звезда «Игры престолов» Натали Дормер оценила финал сериала 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Телезрители увидят заключительные серии в 2019 году.
Звезда популярного сериала «Игра престолов» Натали Дормер, которая исполнила одну из ключевых ролей, поделилась подробностями о финальном сезоне проекта.
Актриса призналась, что с нетерпением ждет новых серий.
— Я невероятно воодушевлена грядущим выходом нового сезона «Игры престолов». Жду его — как и все — с огромным нетерпением, — отметила она.
Натали пояснила, что не может раскрыть подробности финала, отметив, что зрителей ждет немало сюрпризов, передает издание "Невские Новости".
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