Звезда «Игры престолов» оценила финал сериала

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер оценила финал сериала

Телезрители увидят заключительные серии в 2019 году.

Звезда популярного сериала «Игра престолов» Натали Дормер , которая исполнила одну из ключевых ролей, поделилась подробностями о финальном сезоне проекта.

Актриса призналась, что с нетерпением ждет новых серий.

— Я невероятно воодушевлена грядущим выходом нового сезона «Игры престолов». Жду его — как и все — с огромным нетерпением, — отметила она.

Натали пояснила, что не может раскрыть подробности финала, отметив, что зрителей ждет немало сюрпризов, передает издание "Невские Новости".