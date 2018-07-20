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Шоу «Орел и решка» осталось без ведущего
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Шоу «Орел и решка» осталось без ведущего 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @ptuxerman
Ведущий телешоу "Орел и решка" Антон Птушкин заявил о своем уходе.
Фанаты очень удивились такому резкому заявлению. Были предположения, что у Антона возникли разногласия с коллегами по съемочной площадке. Но Птушкин опроверг все слухи о ссорах своим видео на Youtube. В нем он признался, что ведущие и съемочная группа стали ему как вторая семья.
Такие новости огорчили подписчиков. Но Птушкин успокоил зрителей шоу тем, что на протяжении восьми лет сменилось немало ведущих и, если бы не этот факт, шоу "Орел и решка" вряд ли бы осталось на плаву.
Путешествия Антона не заканчиваются на уходе из "Орла и решки". Он дал обещание выкладывать видео с новыми путешествиями на своем YouTube-канале.
Телеведущий работал вместе с Анастасией Ивлеевой. Но еще не известно, кто займет его место. Вероятнее всего, что телеканал "Пятница" будет искать нового ведущего для своего шоу о путешествиях.
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