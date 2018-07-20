Шоу «Орел и решка» осталось без ведущего

Ведущий телешоу "Орел и решка" Антон Птушкин заявил о своем уходе.

Фанаты очень удивились такому резкому заявлению. Были предположения, что у Антона возникли разногласия с коллегами по съемочной площадке. Но Птушкин опроверг все слухи о ссорах своим видео на Youtube. В нем он признался, что ведущие и съемочная группа стали ему как вторая семья.

Такие новости огорчили подписчиков. Но Птушкин успокоил зрителей шоу тем, что на протяжении восьми лет сменилось немало ведущих и, если бы не этот факт, шоу "Орел и решка" вряд ли бы осталось на плаву.

Охи, ахи и высаженные в ноль батареи на всех камерах и коптере. Мы с микробом прокатились по лучшей дороге планеты. Публикация от Anton Ptushkin (@ptuxerman) 3 Июл 2018 в 3:01 PDT Путешествия Антона не заканчиваются на уходе из "Орла и решки". Он дал обещание выкладывать видео с новыми путешествиями на своем YouTube-канале.