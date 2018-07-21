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«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал
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«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Калейдоскоп ужасов"
Знаменитая хоррор-антология "Калейдоскоп ужасов", поставленная в 1982 году Джорджем А. Ромеро по оригинальному сценарию Стивена Кинга, обретет новую жизнь в формате сериала. Производство и трансляцию нового шоу возьмет на себя стриминговый сервис Shudder.
Шоураннером уже назначен Грег Никотеро, который занимался производством культовых "Ходячих мертвецов". Еще раньше Никотеро был известным специалистом по пластическому гриму. Создатели шоу обещают сохранить дух альманаха Кинга и Ромеро: будет одновременно страшно и смешно. Каждым эпизодом займется новый режиссер, а первую серию снимет сам Никотеро.
Первоисточник Ромеро и Кинга, состоящий из пяти новелл, вышел на экраны в 1982 году. А в 1987 году зрители увидели сиквел "Калейдоскопа ужасов", но ему не удалось достигнуть такой же популярности, как его предшественнику.
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