«Калейдоскоп ужасов» Кинга превратят в сериал

Знаменитая хоррор-антология "Калейдоскоп ужасов", поставленная в 1982 году Джорджем А. Ромеро по оригинальному сценарию Стивена Кинга , обретет новую жизнь в формате сериала. Производство и трансляцию нового шоу возьмет на себя стриминговый сервис Shudder.

Шоураннером уже назначен Грег Никотеро , который занимался производством культовых "Ходячих мертвецов". Еще раньше Никотеро был известным специалистом по пластическому гриму. Создатели шоу обещают сохранить дух альманаха Кинга и Ромеро: будет одновременно страшно и смешно. Каждым эпизодом займется новый режиссер, а первую серию снимет сам Никотеро.

Первоисточник Ромеро и Кинга, состоящий из пяти новелл, вышел на экраны в 1982 году. А в 1987 году зрители увидели сиквел "Калейдоскопа ужасов", но ему не удалось достигнуть такой же популярности, как его предшественнику.