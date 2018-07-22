Аркадий Инин: вместо соцсетей лучше заняться любовью

Аркадий Яковлевич Инин — российский писатель, драматург и сценарист, актер, публицист, педагог, профессор — отметил свой юбилей в мае этого года.

— Аркадий Яковлевич, по поводу «вы будете смеяться» — такая фраза написана на пригласительном билете на творческий вечер в честь вашего юбилея. А как вы воспринимаете сами эту цифру — 80?

— В этой цифре не вижу ничего мистического и странного, она, как и все цифры, обычная. Скорее неожиданная, как были неожиданными цифры 50, потом 70… Люди, которые пережили эти юбилеи, все как один скажут, что это было словно вчера…

— Вы посвятили всю свою жизнь сатире…

— Я не сатирик. Сатирик хлещет других ювеналовым бичом сатиры, а я убежден, что если ты хлещешь других, то сам должен быть идеальным человеком. Но так как я сам весь состою из недостатков, то не имею права хлестать других. Сатиру не пишу, а пишу лирический юмор и смеюсь над собой, над своими недостатками, потому что я ленивый, боязливый и вообще жуткий тип…

Инин — это от имени супруги

— Скажите, а правда, что псевдоним Инин — это производная от имени вашей жены?

— Да, конечно. И многие юмористы произвели псевдонимы от имен своих женщин. У драматурга Александра Галина жена Галя, руководитель программы «С добрым утром!» Виталий Алёнин взял псевдоним в честь жены Алёны. А еще поэт-песенник Наум Олев, а еще поэт Александр Танин… Нам несть числа!

— Ваша жена как умная женщина верила в вас. И наверное, говорила не раз, что вы талантливый сценарист и все у вас получится, только надо потерпеть?

— Абсолютно неверная картина! Моя жена всю жизнь иронизирует в мой адрес, более того, она понятия не имеет, что я пишу, какие фильмы у меня снимаются. Я только приглашаю ее на премьеру или дарю новую книгу. Есть жёны-секретарши, которые ведут все дела своих мужей, первыми читают их произведения, советуют, критикуют или хвалят… Моя жена не такая, и она мне никогда не говорила, что верит в меня. А если бы сказала такое, я бы расхохотался. Это было бы похоже на американское кино: «Май дарлинг, давай, действуй, я в тебя верю, у нас все получится!»

Это я ни в коем разе не жалуюсь, мне очень по душе такое отношение жены к моей работе. А вот мой друг, прожив с женой лет тридцать, развелся: «Я не могу жить с женщиной, которая не интересуется моим творчеством и не ценит его». Я очень смеялся, хотя ситуация довольно драматическая. Это же надо так любить свое творчество и так всерьез к себе относиться! Если это считать уважительной причиной, я разошелся бы с женой давным-давно, потому что Инна совершенно не вникала и не вникает в мои дела.

«Может, просто «химия»?!»

— Есть у вас какой-то секрет счастливой супружеской жизни? Быть вместе 58 лет — это очень непросто.

— Когда меня спрашивают, в чем секрет нашего счастливого супружества, я говорю в ответ какие-то глупости. Потому что, если честно, сам не знаю. Может, это брак, заключенный на небесах, может, просто «химия»… Я за традиционную семью, в которой жена должна варить борщи и гладить мужу рубашки. По молодости у меня еще были благородные представления о браке, и вместо того чтобы поощрять кулинарные порывы молодой жены, я звал ее в ресторан, в театр, на вечера поэтов… Но повзрослев, пожалел об этом, потому что Инна искренне поверила в эту равноправную фигню, и мне было нелегко загнать ее обратно на кухню!

Но если отбросить эти шуточки, то секрет нашей жизни, наверное, в том, что Инна Александровна — умная и, что не менее важно, остроумная женщина. На другой я бы не женился. Да другая бы и не пошла за меня.

Влюбился в Гундареву с первого взгляда

— Вы много лет дружили с гениальной актрисой Натальей Гундаревой. А в каких ваших фильмах она снялась?

— Помимо известных «Однажды двадцать лет спустя» и «Одиноким предоставляется общежитие», она еще сыграла в «Сергеев ищет Сергеева» и «Личная жизнь королевы». И я согласен с высказыванием — гениальная актриса. Потому что гениальный актер — это тот, который умеет работать во всех жанрах. Есть мощные трагические актеры, а в других жанрах у них не получается. Есть прекрасные комедийные актеры, способные рассмешить, но не более. А Наташа была уникально многосторонней, она играла и комедию, и трагедию одинаково талантливо. Причем объем ее трагическим ролям придавала комическая сторона дарования, а в ролях смешных всегда была и трагическая нотка… Вечером она играла Катерину Измайлову в «Леди Макбет Мценского уезда» так, что рыдал весь зал, а на другой день смешила зрителей до колик, когда пела и плясала в каком-нибудь водевиле.

Что касается личного общения — мы были знакомы много лет, но я не был ее близким другом. Наташу — юную выпускницу Щукинского училища — я увидел в Театре Маяковского на спектакле «Дети Ванюшина» и мгновенно влюбился в нее как в актрису. Стал ее везде рекомендовать, но ее талант и без меня быстро стал востребован.

Она была очень сосредоточена на работе, всегда очень пунктуальна, собранна. Никогда, как любят многие актеры, не сидела с ними после съемок, не травила байки, не выпивала, не курила… Хотя курила вообще много… Она была очень требовательна к другим и к себе.

В театре все знали, что она вела дневник и записывала каждое указание Гончарова. И когда он что-то менял, она показывала дневник: «Андрей Александрович, вы в прошлый раз говорили вот так и так, а сегодня говорите обратное…» И мастер вынужден был с нею соглашаться. Наташа держалась отстранено от съемочных групп, но с близкими она была другая. Веселая, шебутная…

Меня часто принимают за Меньшова

— Вы стояли у истоков передачи «Вокруг смеха», поработали с сатириком Александром Ивановым, о нем можете рассказать? Я помню, когда по телевизору шла эта передача, улицы, что называется, вымирали…

— «Вокруг смеха» мы придумали вместе с Виктором Веселовским, главой клуба «12 стульев» « Литературной газеты », а Саша Иванов стал блистательным ведущим. Сценарий писали мы с Веселовским, а Иванов вносил некоторые правки, но сам ничего не придумывал. Саша, если честно, в жизни нудный был ужасно, но и ужасно талантливый, он по праву имел огромный и заслуженный успех.

— Вас часто можно увидеть по телевизору, популярность не утомительна?

— У меня не было никогда машины, я езжу городским транспортом, но никто в метро или троллейбусе не кричит: «Ой, Аркадий Инин, дайте автограф!» Более того, бывает, сяду в такси, а водитель признается в любви ко мне, к моим фильмам, к моей талантливой дочке… А так как у меня только сыновья, выясняется, что таксист принял меня за Владимира Меньшова . И это бывает постоянно! Мы с Володей Меньшовым даже как-то раз на программе «Белый попугай» сели щека к щеке, и я обратился к телезрителям: «Ну, посмотрите на мое интеллигентное лицо и на этого рабоче-крестьянина! Как нас можно спутать?» Володя только смеялся, очень довольный. А мне слегка обидно: меня часто принимают за Меньшова, а Меньшова за Инина — никогда.

— А почему вы не ведете социальных страниц, тогда бы вас таксисты не путали?

— Бред сумасшедшего — торчать в интернете с утра до вечера. Мой сын Костя, который абсолютно погружен в социальное общение, не выпускает из рук телефона, все время выкладывает фотографии, собирает лайки, недавно показал страницу одной известной певицы, которая начинает свой день с того, что докладывает всему миру, что она проснулась. Это кем же нужно быть, чтобы считать, что ты так интересна всему миру?

Они целыми днями сидят и лайкают друг друга, заполняя свой мозг чудовищным мусором: восемьдесят четыре человека потратили свое драгоценное время и лайкнули чье-то фото. Мне кажется, совершенно бессмысленное общение. И если честно, мне жаль «поколение большого пальца» (им они шустро набирают эсэмэски). Они тратят свою жизнь на такую муру, особенно это касается идиотских селфи.

Я никого не порицаю, но мне кажется, что у тех, кто постоянно сидит в социальных сетях, нет совершенно личной жизни. Вместо этих соцсетей лучше уж заняться сексом или прочитать книгу. От этого хоть толк будет…

— А чем сегодня Аркадий Инин порадует своих поклонников? Какие новые проекты?

— Выпускаю две книги. Одна — сценарии и юмористические рассказы, под названием «Судьба играет человеком». Вторая книга — это уже пятый, значительно дополненный выпуск моей женской юмористической энциклопедии — «Женщина и все остальные». А что касается кино — работаю над проектом под названием «Чудотворная», в основе — история семьи староверов Лыковых, которые жили в тайге и не знали, что творится на белом свете. Конечно, это не документальный, а приключенческий сериал.

Об остальном говорить боюсь, чтобы не сглазить. Но работы пока хватает. Так что есть у меня еще кое-какие надежды на будущее…