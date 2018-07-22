Пореченков опять станет агентом нацбезопасности

Пореченков станет агентом национальной безопасности

Хорошая новость для всех поклонников знаменитого сериала девяностых "Агент национальной безопасности". Михаил Пореченков возвращается к роли Лехи Николаева, которая принесла ему всенародную популярность.

Об этом он рассказала ТАСС на фестивале актуального российского кино "Горький fest", который сейчас проходит в Нижнем Новгороде. Актер приглашен на мероприятие в качестве президента.

По словам Пореченкова, его герой, несмотря на возраст, сохранит свой оптимизм и непримиримость к врагам. Также актер отметил, что он с радостью снова поработает с режиссером Дмитрием Светозаровым, который являлся режиссером первых трех сезонов сериала.