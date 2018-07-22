Ещё
Пореченков опять станет агентом нацбезопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Пореченков станет агентом национальной безопасности 

Рамблер 14 часов назад
Фото: @porechenkov_official_page
Хорошая новость для всех поклонников знаменитого сериала девяностых "Агент национальной безопасности". Михаил Пореченков возвращается к роли Лехи Николаева, которая принесла ему всенародную популярность.
Об этом он рассказала ТАСС на фестивале актуального российского кино "Горький fest", который сейчас проходит в Нижнем Новгороде. Актер приглашен на мероприятие в качестве президента.
По словам Пореченкова, его герой, несмотря на возраст, сохранит свой оптимизм и непримиримость к врагам. Также актер отметил, что он с радостью снова поработает с режиссером Дмитрием Светозаровым, который являлся режиссером первых трех сезонов сериала.
Сериал "Агент национальной безопасности" рассказывал о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева и транслировался с 1998 по 2004 годы.
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»16
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР58
Зачем нужна тарелка под тарелку18
10 худших фильмов, которые не стоит смотреть
Видео
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение