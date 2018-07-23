Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin

Если вы думали, что Том Фелтон , известный по роли Драко Малфоя во франшизе « Гарри Поттер », совсем пропал с радаров, то вы ошибаетесь. Британский актер все еще регулярно снимается, правда, в не самых кассовых проектах. На днях Фелтон представил трейлер своего нового сериала The Origin.

Видео было впервые представлено на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Сообщается, что сериал будет YouTube Red в специальном канале подписок, где уже есть высоко оценённый критиками «Кобра Кай» и «Шаг вперед: Прилив».

В сериале «The Origin» Том вновь сыграет отрицательного персонажа (любят же кастинг-директоры примерять этому добродушному парню роли злодеев) по имени Логан. Он находится среди группы незнакомцев, которые просыпаются на поврежденном космическом корабле, на который они сели, чтобы уйти от земных проблем.