Ещё
«Баффи» вернется на экраны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

«Баффи» вернется на экраны 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Баффи – истребительница вампиров"
Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на экраны с 10 марта 1997 года по 20 мая 2003 года. Сериал пользовался огромным успехом и, наверное, поэтому не покажется удивительным тот факт, что его планируют перезапустить.
Возможно, за дело снова возьмется Джосс Уидон, работавший над первой версией проекта. В планах у студии выпустить новые серии перезагрузки к концу 2019 года.
Также в CNN сообщили, что в сериале примут участие темнокожие актеры и, вероятно, главную героиню это тоже коснется.
Пресс-служба Fox 21 Television Studios отметила, что в планах оставить сюжет таким же разнообразным и постараться отразить в сериале проблемы современного общества.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети3
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых21
Ленты, разорившие киношников
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение