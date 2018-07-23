«Баффи» вернется на экраны

Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на экраны с 10 марта 1997 года по 20 мая 2003 года. Сериал пользовался огромным успехом и, наверное, поэтому не покажется удивительным тот факт, что его планируют перезапустить.

Возможно, за дело снова возьмется Джосс Уидон , работавший над первой версией проекта. В планах у студии выпустить новые серии перезагрузки к концу 2019 года.

Также в CNN сообщили, что в сериале примут участие темнокожие актеры и, вероятно, главную героиню это тоже коснется.

Пресс-служба Fox 21 Television Studios отметила, что в планах оставить сюжет таким же разнообразным и постараться отразить в сериале проблемы современного общества.