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Новое шоу поможет Бузовой найти мужа
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Новое шоу поможет Бузовой найти мужа 

Рамблер 46 минут назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова будет искать себе мужа в новом шоу "Замуж за Бузову".
Совсем скоро на экраны выйдет телешоу, в котором Ольга Бузова выберет себе спутника жизни. Она уже озвучила несколько основных правил и критериев выбора.
В шоу будет 15 участников, которые поборются за руку и сердце телеведущей. Испытывать их будут любовью, славой и деньгами. По мнению Ольги, человек раскрывается, когда перед ним встает выбор.
"Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не выйду замуж", — заявила Бузова.
У всех участников разный возраст и социальный статус. Каждую неделю будет выбывать один человек. Среди претендентов на место будущего жениха Бузовой были замечены миллионер Евгений Назаров и Денис Лебедев — владелец фирмы по производству сыра.
Бузова совершенно не скрывает, что это ее реальный шанс обрести любовь. Надеемся, что героиня реалити-шоу наконец найдет свою вторую половинку.
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