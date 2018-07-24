Новое шоу поможет Бузовой найти мужа

Ольга Бузова будет искать себе мужа в новом шоу "Замуж за Бузову".

Совсем скоро на экраны выйдет телешоу, в котором Ольга Бузова выберет себе спутника жизни. Она уже озвучила несколько основных правил и критериев выбора.

В шоу будет 15 участников, которые поборются за руку и сердце телеведущей. Испытывать их будут любовью, славой и деньгами. По мнению Ольги, человек раскрывается, когда перед ним встает выбор.

"Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не выйду замуж", — заявила Бузова.

У всех участников разный возраст и социальный статус. Каждую неделю будет выбывать один человек. Среди претендентов на место будущего жениха Бузовой были замечены миллионер Евгений Назаров Денис Лебедев — владелец фирмы по производству сыра.

Бузова совершенно не скрывает, что это ее реальный шанс обрести любовь. Надеемся, что героиня реалити-шоу наконец найдет свою вторую половинку.