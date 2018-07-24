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В «Игре престолов» появятся новые герои
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В «Игре престолов» появятся новые герои 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Газета Metro располагает информацией о том, что директор по кастингу проекта "Игра престолов" продолжает набор актеров в культовый сериал, съемки которого уже подходят к концу.
Известно, что новые герои появятся скорее всего в семействе Фреев, явно не полюбившемся зрителям (именно в этом доме случились события, названные в последствие "кровавой свадьбой").
Также в сериал требуются еще 6 актеров, среди которых "девочка и фермер с Севера" и "гладко выбритый тоскующий мужчина".
Посмотрим в конце 2019 года, что из этого выйдет. Говорят, крови будет больше, чем в предыдущих сезонах.
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