В «Игре престолов» появятся новые герои

Газета Metro располагает информацией о том, что директор по кастингу проекта "Игра престолов" продолжает набор актеров в культовый сериал, съемки которого уже подходят к концу.

Известно, что новые герои появятся скорее всего в семействе Фреев, явно не полюбившемся зрителям (именно в этом доме случились события, названные в последствие "кровавой свадьбой").

Также в сериал требуются еще 6 актеров, среди которых "девочка и фермер с Севера" и "гладко выбритый тоскующий мужчина".

Посмотрим в конце 2019 года, что из этого выйдет. Говорят, крови будет больше, чем в предыдущих сезонах.