Клинтон и Олбрайт снялись в сериале"Мадам госсекретарь"

Мадлен Олбрайт и Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала "Мадам госсекретарь", который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда.

Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.

"Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами", — сообщила продюсер сериала Барбара Холл.

Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год, стала первой женщиной на этой должности. Пауэлл работал на этом посту с 2001 по 2005 год. Клинтон возглавляла госдепартамент с 2009 по 2013 год.