Ещё
Клинтон и Олбрайт снялись в сериале"Мадам госсекретарь"
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Клинтон и Олбрайт снялись в сериале"Мадам госсекретарь" 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Мадам секретарь"
Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала "Мадам госсекретарь", который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда.
Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.
"Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами", — сообщила продюсер сериала Барбара Холл.
Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год, стала первой женщиной на этой должности. Пауэлл работал на этом посту с 2001 по 2005 год. Клинтон возглавляла госдепартамент с 2009 по 2013 год.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Первая обнаженка в советском кино
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»21
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение