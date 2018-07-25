У Анатолия Вассермана появилось свое шоу

В первом выпуске ведущий задавал вопросы своим гостям. На съемки пилота были приглашены Паша Техник и Thrill Pill. Анатолий Вассерман в течение всего шоу ведущий рассказывает несколько "крышесносных фактов" (как выразился сам Анатолий), некоторые из которых правда, а часть — фейк. Гости должны угадать, что есть что. Тому, кто ошибается, Вассерман будет "выносить мозг". Чем именно — покажет "колесо без фортуны".

Например, Анатолий предложил своим гостям угадать, правда ли что люди — единственные животные, чей мозг с возрастом уменьшается?

Этот и другие ответы на спорные вопросы есть в выпуске, размещенном на ютуб-канале Анатолия Вассермана.