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У Анатолия Вассермана появилось свое шоу
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У Анатолия Вассермана появилось свое шоу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Wikipedia
В первом выпуске ведущий задавал вопросы своим гостям. На съемки пилота были приглашены Паша Техник и Thrill Pill. Анатолий Вассерман в течение всего шоу ведущий рассказывает несколько "крышесносных фактов" (как выразился сам Анатолий), некоторые из которых правда, а часть — фейк. Гости должны угадать, что есть что. Тому, кто ошибается, Вассерман будет "выносить мозг". Чем именно — покажет "колесо без фортуны".
Например, Анатолий предложил своим гостям угадать, правда ли что люди — единственные животные, чей мозг с возрастом уменьшается?
Этот и другие ответы на спорные вопросы есть в выпуске, размещенном на ютуб-канале Анатолия Вассермана.
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