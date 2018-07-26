Ещё
«Секс в большом городе» может получить продолжение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Секс в большом городе» может получить продолжение 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"
Продюсер Даррен Стар заявил, что хочет снять третий фильм о героинях сериала "Секс в большом городе".
Правда для продюсера и сценариста есть сложности в съемке новой картины. Актриса Синтия Никсон, игравшая Миранду Хоббс, занялась политической карьерой и баллотируется в губернаторы штата Нью-Йорк. Ким Кэтролл, хорошо известная нам как Саманта Джонс, попросту не хочет сниматься в продолжении франшизы. Также у нее довольно сложные отношения с Сарой Джессикой Паркер. Все эти обстоятельства могут сильно помешать съемке фильма.
Но Стар не переживает по этому поводу и ждет, когда Синтия Никсон завершит свои дела, не касающиеся съемок кинокартины.
"Давайте подождем, когда она станет губернатором, тогда можно будет говорить о том как работать дальше. Разве политикам не нужен перерыв или что-то в этом духе? Оторваться на время от управления таким прекрасным городом, как Нью-Йорк, и сняться в фильме? Никогда не знаешь, как все сложится!", — рассказал сценарист.
6 июня 2018 года исполнилось 20 лет с момента выхода первого эпизода сериала. Будем надеяться, что история о дружбе четырех девушек не закончится на фильме, вышедшем в 2010 году.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дом-2» под угрозой закрытия
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Ляпы в советских мультиках14
У Анатолия Вассермана появилось свое шоу
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение