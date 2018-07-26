«Секс в большом городе» может получить продолжение

Продюсер Даррен Стар заявил, что хочет снять третий фильм о героинях сериала "Секс в большом городе".

Но Стар не переживает по этому поводу и ждет, когда Синтия Никсон завершит свои дела, не касающиеся съемок кинокартины.

"Давайте подождем, когда она станет губернатором, тогда можно будет говорить о том как работать дальше. Разве политикам не нужен перерыв или что-то в этом духе? Оторваться на время от управления таким прекрасным городом, как Нью-Йорк, и сняться в фильме? Никогда не знаешь, как все сложится!", — рассказал сценарист.

6 июня 2018 года исполнилось 20 лет с момента выхода первого эпизода сериала. Будем надеяться, что история о дружбе четырех девушек не закончится на фильме, вышедшем в 2010 году.