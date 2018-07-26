«Секс в большом городе» может получить продолжение 

Продюсер Даррен Стар заявил, что хочет снять третий фильм о героинях сериала "Секс в большом городе".
Правда для продюсера и сценариста есть сложности в съемке новой картины. Актриса Синтия Никсон, игравшая Миранду Хоббс, занялась политической карьерой и баллотируется в губернаторы штата Нью-Йорк. Ким Кэтролл, хорошо известная нам как Саманта Джонс, попросту не хочет сниматься в продолжении франшизы. Также у нее довольно сложные отношения с Сарой Джессикой Паркер. Все эти обстоятельства могут сильно помешать съемке фильма.
Но Стар не переживает по этому поводу и ждет, когда Синтия Никсон завершит свои дела, не касающиеся съемок кинокартины.
"Давайте подождем, когда она станет губернатором, тогда можно будет говорить о том как работать дальше. Разве политикам не нужен перерыв или что-то в этом духе? Оторваться на время от управления таким прекрасным городом, как Нью-Йорк, и сняться в фильме? Никогда не знаешь, как все сложится!", — рассказал сценарист.
6 июня 2018 года исполнилось 20 лет с момента выхода первого эпизода сериала. Будем надеяться, что история о дружбе четырех девушек не закончится на фильме, вышедшем в 2010 году.