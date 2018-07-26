«Дом-2» под угрозой закрытия

Телепроект «Дом-2» выходит на телеэкраны уже больше 14 лет. Парни и девушки становятся участниками проекта и живут под постоянным наблюдением камер, чтобы найти свою любовь и создать семью. За все это время зрители увидели не одну свадьбу, а некоторые влюбленные даже завели детей. Однако не раз телестройка вызывала и негодование общественности из-за драк и выяснений отношений участников и ведущих.

Сегодня стало известно, что «Дому-2» грозит закрытие. Дело в том, что основная съемочная площадка проекта, которую называют «Поляна», расположена под Москвой около коттеджного поселка Летова Роща. Этот участок земли занимает почти 3 гектара и его четыре года назад приобрели структуры бизнесмена Александра Карманова . Он является другом Аркадия Ротенберга , который в том же году получил права на выпуск шоу. Камаров потратил баснословную сумму денег на обустройство съемочной площадки. По некоторым подсчетам, у него ушло на это около 50 миллионов долларов. Однако скоро там снимать передачу окажется невозможно. Мэрия Москвы планирует построить автомобильную магистраль, которая должна пройти по территории съемочной площадки. Примечательно, что вместо «лобного места» собираются возвести остановку для скоростного трамвая.