Съемки приквела «Игры престолов» перенесли

Работа над приквелом культового сериала "Игра престолов" начнется только в январе 2019 года, хотя ранее сообщалось, что съемки стартуют в этом октябре. О новой дате сообщил президент студии HBO Кейси Блойс.

Над приквелом оригинальной саги будут работать продюсер и сценарист "Игры престолов" Брайан Когман вместе с Джорджем Мартином , автором серии книг "Песнь льда и пламени", на которой основан сериал.

Представители канала HBO рассказали, что главная задача нового шоу — показать гибель золотого века Вестероса и столкновение с самой страшной угрозой человечеству. Вероятно, зрители увидят предков полюбившихся им героев.

Кроме того, Кейси Бойс отметил, что не стоит ждать выхода финального сезона "Игры престолов" раньше первой половины 2019 года.