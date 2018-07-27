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Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
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Съемки приквела «Игры престолов» перенесли 

Рамблер 58 минут назад
Работа над приквелом культового сериала "Игра престолов" начнется только в январе 2019 года, хотя ранее сообщалось, что съемки стартуют в этом октябре. О новой дате сообщил президент студии HBO Кейси Блойс.
Над приквелом оригинальной саги будут работать продюсер и сценарист "Игры престолов" Брайан Когман вместе с Джорджем Мартином, автором серии книг "Песнь льда и пламени", на которой основан сериал.
Представители канала HBO рассказали, что главная задача нового шоу — показать гибель золотого века Вестероса и столкновение с самой страшной угрозой человечеству. Вероятно, зрители увидят предков полюбившихся им героев.
Кроме того, Кейси Бойс отметил, что не стоит ждать выхода финального сезона "Игры престолов" раньше первой половины 2019 года.
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