«Дом-2» переедет на новую площадку

Проекту предложили новый участок в Москве.

Вчера стало известно, что "Дом-2" могут закрыть. На месте основной съемочной площадки проекта, которую называют "Поляной", расположенной под Москвой, около коттеджного поселка "Летова Роща", мэрия Москвы собирается построить автомобильную магистраль.

Собственнику реалити‐шоу предложили новый участок или денежную выплату как компенсацию за снос, сообщили в пресс‐службе Департамента строительства Москвы. Компания предпочла новый участок, который власти Москвы уже подобрали и предложат в течение двух месяцев, после чего проект переедет.

Исходя из проективных документов, сам дом, в котором живут участники проекта, будет стоять впритык с отбойником новой дороги, а здание съемочной группы придется снести. Оказывается, что когда создавался этот проект, проектировщики старались не затронуть частные застройки, но тогда там еще не было столько построек и съемочной площадки "Дома-2".