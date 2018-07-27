Ещё
«Дом-2» переедет на новую площадку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Дом-2» переедет на новую площадку 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Проекту предложили новый участок в Москве.
Вчера стало известно, что "Дом-2" могут закрыть. На месте основной съемочной площадки проекта, которую называют "Поляной", расположенной под Москвой, около коттеджного поселка "Летова Роща", мэрия Москвы собирается построить автомобильную магистраль.
Собственнику реалити‐шоу предложили новый участок или денежную выплату как компенсацию за снос, сообщили в пресс‐службе Департамента строительства Москвы. Компания предпочла новый участок, который власти Москвы уже подобрали и предложат в течение двух месяцев, после чего проект переедет.
Исходя из проективных документов, сам дом, в котором живут участники проекта, будет стоять впритык с отбойником новой дороги, а здание съемочной группы придется снести. Оказывается, что когда создавался этот проект, проектировщики старались не затронуть частные застройки, но тогда там еще не было столько построек и съемочной площадки "Дома-2".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Ляпы в советских мультиках14
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение