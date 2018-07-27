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В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
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В рекламе бритвы для женщин впервые показали реальное бритье 

Lenta.ru 25 минут назад
Британский производитель женских станков для бритья Friction Free Shaving снял первую в истории телевизионную рекламу, в которой женщина по-настоящему сбривает волосы с тела. Об этом сообщает Daily Mail.
Представители компании заявили, что этим роликом они намерены положить конец существовавшему до этого запрету демонстрировать телезрителю реальные волосы на женском теле. «Женщины сбривают настоящие волосы, а не водят бритвой по уже гладким ногам. Показывать это на телевидении до настоящего момента было табу. Мы привыкли видеть, как женщины имитируют бритье с заранее гладкими ногами», — рассказал соучредитель Friction Free Shaving Брайар Кин (Briar Keen).
В 30-секундном ролике актриса бреет подмышки и ноги фирменным станком Friction Free Shaving. Рекламу впервые показали на британском канале Sky TV в пятницу, 27 июля.
В июне американский производитель женских станков для бритья премиум класса Billie выпустил рекламный ролик под названием Project Body Hair. На видео крупным планом показывают волосы на ногах, подмышках и переносице четырех разных девушек. Авторы указывают на то, что волосы есть на теле у всех людей, и в том числе у женщин.
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