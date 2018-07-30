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Стало известно, кто сыграет в сериале «Романовы»
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Стало известно, кто сыграет в сериале «Романовы» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Онлайн-сервис Amazon Prime Video объявил полный актерский состав и дату премьеры сериала о потомках царской семьи "Романовы" режиссера Мэттью Вайнера, сообщает "Афиша Daily".
Компания опубликовала трейлер проекта, который состоит только из имен актеров, исполнивших ведущие роли в фильме, и даты выхода сериала на экраны. Премьера картины состоится 12 октября 2018 года.
Главные роли в сериале исполнят Изабель Юппер, Кристина Хендрикс, Джон Слэттери, Джек Хьюстон, Аманда Пит и Марта Келлер, Аарон Экхарт, Дайана Лейн, Пол Райзер, Кори Столл, Эндрю Рэннеллс и другие.
На создание сериала было выделено 50 млн долларов. Съемки проходили в семи странах. Сценарий к новому проекту написал Семи Челлас, известный по своей работе над сериалом "Безумцы".
В центре сюжета нового проекта будет история о современных потомках царской семьи. При этом серии не будут связаны между собой сюжетом и персонажами.
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